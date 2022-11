Le preguntaron a un canadiense qué le parecía la economía argentina y su respuesta lo enloqueció: "Es un..."

En mayo, la tasa interanual del 8,6% de inflación en los Estados Unidos encendió alarmas en todo el territorio. La bolsa de Wall Street se desplomó y los residentes temían una posible recesión. Los argentinos, mientras tanto, revoleaban sus ojos. Es que la tendencia económica nos ha malacostumbrado a un piso del 6% mensual.

Precios cuidados y asistencias sociales se han vuelto términos comunes a nuestra identidad, con el fin de intentar paliar los efectos ante el contexto alcista. Sin embargo, para una gran parte del mundo, estas pautas son ajenas, tanto que se presenta como un caso excepcional a las teorías de los libros.

"Es un misterio para mí", respondió un canadiense al ser cuestionado por un joven salteño sobre la situación de la Argentina. Ulises Ten fue el autor de la pregunta y quien compartió la respuesta a través de su cuenta de Tik Tok (@uliisesten).

Primavera Sound 2022: todo lo que tenés que saber del festival en Buenos Aires



Claudio Zuchovicki dio una clase magistral de economía y explicó qué es el riesgo moral y cómo afecta a la Fed y al Banco Central



Viral: ¿Cómo ven la economía Argentina en el mundo?





La cuenta del tiktoker se caracteriza por recopilar las respuestas de personas desconocidas sobre temas variados. Suele acercarse a sus entrevistados en medio de la calle y los interrumpe con alguna pregunta. En este último caso fue: ¿Qué opinas acerca de la economía argentina?

El protagonista del video era un hombre canadiense que se encontraba en el país, en compañía de una mujer. Frente al cuestionario, el extranjero relató: "Es difícil de entender que me dicen que se duplicó la tasa de inflación y sin embargo las calles están llenas, las calles están ocupadas, las personas están manejando sus autos y toman taxis para salir a comer. Entonces, ¿de dónde viene la plata si la economía está tan mal?".

Lionel Scaloni: de qué cuadro era de chico, su pelea con Beckham y el particular vínculo con Diego Maradona



Empleados de comercio y aumento en diciembre: cuánto cobro a fin de año, según categorías



Ulises continuó con una anécdota sobre un entrevistado anterior, de nacionalidad croata, quien había mencionado que se sentía rico en la Argentina. "¿Vos te sentís rico acá?", preguntó Ten.

"No porque la riqueza yo lo mido de varias formas, no solamente en el dinero. Me siento, por mi limitada habilidad en el idioma aquí, discapacitado porque no hablo el idioma y no me puedo comunicar", explicó el turista y agregó: "siento que hay una cultura de riqueza aquí de la cual no me siento parte".

Jubilados ANSES reciben una buena y una mala noticia este mes



Potenciar Trabajo: prohíben nuevos ingresos y asignan fondos millonarios para las cooperativas



Argentina 2022: inflación y cotización del dólar

Varios analistas de renombre no apuntan a un cierre de año alentador. En el último informe del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, los profesionales proyectaron una inflación del 100,3% interanual y un tipo de cambio nominal a $ 173,13 por dólar en diciembre de 2022