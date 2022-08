Álbum Qatar 2022: dijeron que su amigo vendía figuritas al por mayor y viralizaron su WhatsApp para hacerle una broma

La tradición de completar el álbum de figuritas a tan solo 3 meses del Mundial Qatar 2022 irrumpió con fuerza este año. Aunque el lanzamiento oficial se había fijado para el miércoles 24 de agosto, la preventa fue el pasado viernes y sábado.



Desde ese entonces, se sintió el furor de los hinchas de la Selección y de los fanáticos del fútbol en general, ya que en menos de 24 horas se agotó todo el stock de figuritas y álbumes disponibles.

En medio de la vorágine de intentar conseguir los tan codiciados paquetes de figuritas, un muchacho fue víctima de una broma pesada: su amigo compartió su número de celular y aseguró que se trataba de un vendedor de figuritas "con mucho stock". El teléfono se viralizó en las redes sociales y ahora no deja de recibir mensajes.

LE HICIERON UNA BROMA Y AHORA NO PUEDE VIVIR TRANQUILO

En los chats de mamis alguien le hizo una joda a un pibe y pasó su celu como vendedor de figuritas con MUCHO stock, obvio se viralizó Recibe 60 chats por minuto

Los audios son antológicos

Este fue el msj:

FIGURITAS X MAYOR $105 EL PAQUETE MÍNIMO 20 PAQUETES

"Figuritas por mayor, $ 105 el paquete, mínimo 20 paquetes. Pregunten por Iair", decía el mensaje que compartió su amigo, junto con el número de celular.

"Hace tres horas que no paran de escribirme. No es normal, me llegan 60 mensajes y llamadas por minuto", confirmó la víctima de la broma, totalmente furioso. "No puedo trabajar. Estoy así desde hace una hora, tuve que apagar el teléfono, no me dejan trabajar", decía la víctima de la broma en los audios de WhatsApp.

Según se vio en las capturas de los chats de la víctima, el hombre recibe un promedio 200 mensajes por hora.

ÁLBUM VIRTUAL MUNDIAL QATAR 2022: CÓMO DESCARGARLO Y LLENARLO GRATIS

La colección de las figuritas y el afán por completar el álbum oficial es tanto en papel como digital. En el caso del álbum virtual del Mundial Qatar 2022, se puede adquirir gratuitamente de dos formas:

Descargando la aplicación Panini Digital Sticker.

Ingresando a la web oficial de Panini: https://paninistickeralbum.fifa.com/launch

En el momento en el que se confirma la cuenta del usuario, la aplicación entrega diariamente dos sobres gratis con cinco figuritas cada uno. Aquellos que estén conectados en línea podrán cambiar las figuritas repetidas con otras cuentas para así tener más posibilidades de llenar el álbum.

La aplicación permite abrir únicamente 4 sobres por día. Si el usuario no está registrado para iniciar sesión, ese número se reduce a 1 sobre al día.

ALBUM VIRTUAL MUNDIAL QATAR 2022: CÓMO CONSEGUIR SOBRES DE FIGURITAS

Aparte de los sobres que ofrece la aplicación cuando una persona se registra en una cuenta, se pueden conseguir extras a través de códigos únicos. Estos se obtienen: