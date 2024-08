La transformación digital en la banca: cómo ha mejorado la confianza y seguridad para los clientes

En los últimos años, el sector de la banca ha experimentado una transformación digital sin precedentes que ha llevado a las entidades financieras a tener que adaptar su entorno para satisfacer las demandas digitales de sus clientes. La incorporación de internet a las operaciones bancarias ha dado como resultado una mejora en la eficiencia, además de propiciar un impacto positivo en cómo los usuarios perciben y gestionan su propia información bancaria.

En este sentido, también está claro que esta incursión de la tecnología digital en el sector bancario también ha planteado nuevos desafíos en términos de seguridad, que deben ser abordados por las compañías para tener una visión global de su impacto. Es por esto que, en este artículo, queremos profundizar en cómo la transformación digital ha influido en la percepción de la seguridad bancaria y en cómo clientes y entidades han empezado a valorar cada vez más la protección de los datos personales y financieros en el entorno digital.

Aumenta la percepción de la seguridad bancaria

Uno de los principales retos que han surgido desde la incursión de la digitalización en la banca es la percepción de la seguridad en las operaciones bancarias por parte de los usuarios. En este sentido, en los últimos años se ha podido comprobar un aumento considerable de la confianza en las plataformas digitales bancarias, tal y como propone el reciente estudio elaborado por la Asociación Ceca en febrero de 2024. En este estudio, se ha determinado que el 84% de los españoles se siente seguro al operar con su banca digital, mientras que solo un 2% de los encuestados expresa una preocupación significativa sobre la seguridad en sus transacciones digitales.

No obstante, estos datos deben enmarcarse en un contexto concreto donde, a pesar de la confianza, la percepción del riesgo de ciberataques sigue siendo una preocupación importante para los usuarios. Así, según este mismo estudio, alrededor de la mitad de los entrevistados cree que podrían ser víctimas de un ciberataque que les cause perjuicios financieros.

Para hacer frente a esta realidad, las entidades bancarias han trabajado eficazmente para proteger los datos personales y financieros de sus clientes frente a posibles amenazas. Esto, ha dado como resultado una valoración media de la seguridad proporcionada por las entidades bancarias de 7,5 sobre 10, lo que refleja el esfuerzo que están llevando a cabo los bancos para fortalecer sus medidas de protección digital.

Igualmente, es innegable que los canales digitales bancarios se han convertido en una realidad predominante en la vida cotidiana de los españoles: cuatro de cada diez entrevistados utiliza estos canales diariamente y nueve de cada diez los emplea, al menos, una vez por semana. Así, esta alta tasa de uso también refleja que el 85,9% de los encuestados puntúe con al menos un 7 la peligrosidad potencial.

Los expertos opinan: la clave reside en la colaboración

No cabe duda de que la transformación digital de la banca ha facilitado el acceso a servicios bancarios y ha optimizado la experiencia del usuario; no obstante, también ha traído consigo un incremento de las amenazas de ciberseguridad. Por eso, actualmente los expertos en el campo subrayan la importancia de una colaboración activa entre usuarios y entidades bancarias para mejorar los índices de protección y prevención.

Así nos lo explica Aitor Pereira, experto en comparación de cuentas bancarias en el portal especializado CuentaBancaria: "Vemos a diario cómo la transformación digital ha mejorado el acceso a los servicios bancarios, pero también ha incrementado las amenazas cibernéticas. Los bancos deben adoptar estrategias avanzadas para proteger la información de los clientes. Es crucial educar a los usuarios, ser transparentes sobre el manejo de datos personales y diseñar interfaces seguras y amigables".

Esta colaboración implica que los usuarios deben estar informados sobre las mejores prácticas para proteger sus datos, mientras que las entidades bancarias deben invertir continuamente en crear entornos seguros y encriptados. En definitiva, un esfuerzo por la educación y la transparencia en el manejo de datos, esenciales para mantener la confianza en un entorno donde lo digital está cada vez más presente.

La creciente necesidad de invertir en ciberseguridad corporativa

Como ya apuntábamos, los últimos datos que conocemos indican que la inversión en ciberseguridad es un elemento fundamental para mantener la confianza del cliente en un entorno digital cada vez más complejo. En este sentido, según el estudio Cybersecurity insights 2023: Budgets and benchmarks for financial services institutions, realizado recientemente por la consultora Deloitte, los presupuestos destinados a ciberseguridad han mostrado una disminución global desde 2021.

Sin embargo, en España durante el último año se ha observado un incremento en estos presupuestos de alrededor del 5%, reflejando una mayor conciencia por parte de las compañías sobre la protección de datos. Además de esto, el cumplimiento regulatorio de las nuevas legislaciones que afectan al ámbito digital también ha sido otro de los principales motivos detrás de este aumento presupuestario destinado a ciberseguridad. Así, la presión regulatoria, especialmente por parte de la SEC, ha exigido a las empresas más rapidez a la hora de generar informes sobre ciber incidentes y de ofrecer un análisis más exhaustivo de los datos comprometidos.

Como bien indica el experto Aitor Pereira: "Es importante que las entidades bancarias valoren las opiniones de sus clientes e inviertan sus recursos en ofrecerles una ventaja competitiva relacionada con la ciberseguridad, una prioridad absoluta para el público objetivo de estas compañías". En definitiva, no cabe duda de que las entidades bancarias deben priorizar la ciberseguridad, no solo para cumplir con las normativas, sino también para satisfacer las expectativas de sus clientes en cuanto a la protección de sus datos.