La polémica posición de la Iglesia católica sobre las drogas: "La mayoría de los chicos..."

Uno de los sacerdotes más conocidos de la Iglesia católica en Argentina alertó por el impacto de la droga en el país e hizo énfasis en el consumo de alcohol y la marihuana, a la vez que exigió una "mayor presencia del Estado".

Se trata del padre Pepe Di Paola; considerado referente y vocero del papa Francisco en materia local. Además, en su legajo, cuenta el haber sido el creador y titular de la mayor red de espacios de tratamiento "La Familia Grande del Hogar de Cristo" .

"B uscan contagiar su espíritu" , sentenció en diálogo con La Nación.

¿Qué dijo la Iglesia católica sobre las drogas?





El trabajo de la fundación está orientado a personas vulnerables y de bajos recursos . En este contexto, el portavoz eclesiástico apuntó su mensaje a este grupo, con tendencia para nada optimista.

"El impacto de la droga en los barrios populares es muy fuerte. Hay muchos chicos, chicas y jóvenes adictos. Y faltan espacios, porque el fenómeno es muy grande" , repasó Di Paola. En la misma línea, acusó a los dirigentes políticos de "no darle el lugar ni la urgencia" para abordar el flagelo.

"El desafío es ver cómo poder progresar en la cantidad de centros barriales", destacó Di Paola.

"Siempre es más fácil hablar del búnker, cuando habría que hablar de prevención. Muchos de los desafíos por delante requieren fondos. Espero que a la Sedronar le faciliten los recursos porque se puede hacer mucho bien" , sumó.

El padre Pepe analizó la situación de la droga en Argentina.

¿Cuál fue el pedido de la Iglesia católica al Estado?



Alejado del Gobierno de Javier Milei, Di Paola alertó por la falta de recursos estatal para "hacer frente a muchos de los desafíos por delante que tiene el país".

Respecto a la situación de las zonas vulnerables, el sacerdote especificó: "Faltan espacios de tratamiento, porque el impacto de la droga en los barrios populares es muy fuerte y el fenómeno es muy grande" .

Por último, envió una reflexión para los dirigentes: "Pienso que es un tema que preocupa, pero que, a la larga en las prioridades, muchas veces no queda en primer lugar. En los debates presidenciales, parece que la mejor forma es hablar del búnker, cuando lo que necesita la Argentina es trabajo de prevención, de recuperación" .

"La mayoría de los chicos en los barrios entran en el consumo por la marihuana y el alcohol. Después van al paco", sentenció el referente de la Iglesia.