La máquina que en 48 horas construye lo que un albañil en 6 meses: cuesta un 30% menos y levanta paredes y escaleras con hormigón

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Una impresora 3D de hormigón llegó a la Argentina y puede construir la obra gris completa de una vivienda de 120 metros cuadrados en apenas 48 horas, a un costo hasta un 30% menor que la construcción tradicional. La tecnología ya opera en el país y tiene a Techint como primer cliente nacional.

La máquina es fabricada por la empresa danesa COBOD y fue traída al país por Grondplek, la startup cofundada por el emprendedor tecnológico Mateo Salvatto junto a tres socios.

Se trata de la primera impresora 3D de hormigón de la región y convierte a Argentina, Uruguay y Paraguay en el territorio exclusivo de distribución oficial del equipo.

Cómo funciona la impresora que reemplaza meses de obra

El equipo mide 11 metros por 11 metros y 7 metros de altura. Funciona mediante un sistema de pórtico que deposita capas sucesivas de hormigón convencional combinado con un 2% de aditivos locales, como plastificantes y acelerantes , que se ajustan según la temperatura y las condiciones del día.

La máquina que en 48 horas construye lo que un albañil en 6 meses: cuesta un 30% menos y levanta paredes y escaleras con hormigón. grondplek

El proceso parte de un modelo digital diseñado en software de arquitectura. A partir de ese plano, la máquina construye capa por capa.

Durante la impresión se realizan cortes entre capas para permitir el fragüe del material, es decir, el endurecimiento progresivo del hormigón.

La máquina que en 48 horas construye lo que un albañil en 6 meses: cuesta un 30% menos y levanta paredes y escaleras con hormigón. grondplek

Lo que imprime la máquina es exclusivamente la llamada “obra gris”: paredes, estructura, escaleras, canteros y mesadas . Las terminaciones, instalaciones eléctricas y sanitarias las siguen haciendo personas.

Qué ventajas tiene respecto de la construcción convencional

Además de la reducción de costos, la tecnología ofrece otros beneficios concretos:

35% menos de tiempo de obra gris respecto del método tradicional.

Reducción de desperdicios de materiales al trabajar con cantidades exactas.

Las estructuras son antisísmicas.

Los insumos, incluyendo los aditivos, se consiguen en el mercado local.

Permite construir hasta tres plantas.

Grondplek fue cofundada por el emprendedor tecnológico Mateo Salvatto junto a tres socios. grondplek

Grondplek ya imprimió más de 500 m² de hormigón y produjo más de 1.400 piezas desde que comenzó a operar. La empresa inició el emprendimiento en 2021 pero recién en 2025 cerró su primer gran contrato con Techint , lo que permitió traer la máquina al país.

El modelo también apunta a proyectos más allá de la vivienda individual. Al funcionar como una fábrica de premoldeados portátil, la impresora puede trasladarse de obra en obra y, mediante guías horizontales, imprimir lotes de casas en serie.

La empresa también ofrece servicios de desarrollo urbano, estaciones modulares e infraestructura corporativa.