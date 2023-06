La madre de Cecilia Strzyzowski pidió votar el domingo para "terminar con la impunidad"

La madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, llamó a la ciudadanía chaqueña a votar el próximo domingo 18 de junio "para terminar con la impunidad" .

A 15 días de la desaparición de la joven de 28 años y con su esposo César Sena detenido, acusado de haber perpetrado el femicidio, Romero instó a que "el pueblo demuéstrenme que unido jamás será vencido" .

"La próxima marcha tiene que ser el domingo, el domingo en las urnas, esa tiene que ser la verdadera marcha por Cecilia, ese tiene que ser el verdadero reclamo. Ese tiene que ser el que demuestre que realmente quieren un cambio por la provincia" , enfatizó.

En tanto, este viernes los fiscales que integran el Equipo Fiscal Especial (EFE), Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez, citaron a la tía materna de Sena junto a su pareja, para que declaren como testigos en la causa que busca dilucidar el paradero de Strzyzowski.

Se trata de Patricia Acuña, hermana de la madre de César Sena y candidata a intendenta, Marcela Acuña, detenida, y Ricardo Goyo.

En paralelo, el EFE confirmó también que se hará lugar al pedido de la defensa del principal sospechoso para ser evaluado por una junta médica.

"Se va hacer lugar, no sé si ya no lo están haciendo, pero se va hacer lugar", señaló Gómez ante la prensa local, al tiempo que anticipó: "Todo lo que haga al derecho del imputado. No va a ser vulnerado de ninguna manera".

César Sena se encuentra detenido en el marco de la causa que investiga el presunto femicidio de su esposa Cecilia Strzyzowski

Sena se encuentra imputado por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género.