La crisis del sistema previsional argentino en el "Silver Oppotunities Summit"

En el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica, se llevó a cabo la edición 2023 del Silver Oppotunities Summit, organizado por el Silver Economy Forum LATAM , que contó con la participación de destacados panelistas del ámbito nacional e internaciones. Entre los paneles temáticos, se abordaron las distintas alternativas relacionadas con el trabajo y los trabajos del futuro, así como la ampliación de la vida laboral de las personas, que requerirán de un aprendizaje continuo para poder insertarse en un sistema cada vez más profesionalizado.



La apertura estuvo a cargo de la Presidenta del SEF, Liliana Parodi, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, se refirió a la revolución de la longevidad y el nuevo panorama laboral de aquellos en edad "silver".



"Hay otra realidad, se puede mejorar nuestro futuro", aseguró Parodi. "Es innovador comenzar a hablar de esto", continuó.

"Se usaba ocultar los kilos, ocultar las canas. Hoy eso cambió. ¿Tengo que llevar currículum si me quedo sin trabajo? ¿me lo darán?", se preguntó, haciendo una introducción a la necesidad del perfeccionamiento y estudio constante.

"Con planificación todo es posible", dijo Parodi, invitando a personas de todas las edades a comenzar a pensar en su futuro, planeando los pasos e invitando a vivir "la diversidad etaria que hoy nos abraza".

"Envejecer es la gran conquista social de los últimos tiempos", cerró el inaugural Parodi la apertura

Cruje el sistema previsional en Argentina: "Es un sistema quebrado"

La doctora Andrea Falcone, una de las fundadoras del Silver Economy Forum Latam y experta en materia previsional destacó el quiebre irreversible del sistema previsional en argentina para los próximos años.

"La pirámide demográfica se invirtió en el mundo. Hay más personas en edad jubilatoria que jóvenes", relató y agregó: "El sistema previsional es un triángulo dónde en la base muchos aportan y en el vértice unos pocos, cobran. Ahora, si tengo muchos mayores y poco jóvenes aportando el resultado es un sistema previsional quebrado".

"Hoy la expectativa de vida mundial es de 82 años, la natalidad bajó de un promedio de 4,7 hijos por madre a 2,3. Mientras que la edad para jubilarse sigue sin alterarse desde 1889". Comentó y aunque ese sea un tema de gran preocupación en el mundo no es hoy algo necesario en Argentina bajar la edad jubilatoria, aunque sí "buscar alternativas para nuestro retiro", sostuvo.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, Latinoamérica el 45% de los mayores de 50 no tienen capacidad de ahorro y el 33% no tiene conocimientos sobre educación financiera. "La jubilación ya no va a financiar mi retiro con lo que debemos planificarlo con mucho tiempo de anticipación", expresó Falcone. "Nadie dice cuánto se puede ahorrar, pero lo que no podemos es no tener información".

"El déficit estructural de ANSeS es del 51%" afirmó la oradora al relatar el motivo del quiebre del organismo dentro de un futuro inmediato. "Esto sucede por la alta tasa de empleo informal (rondando el 50%), la afectación de los recursos de la caja para cubrir gastos corrientes y la multiplicidad de regímenes deficitarios", destacó. "Necesitamos 4 aportantes por cada jubilado que tenemos y la realidad es que actualmente contamos con solo 1,5", sentenció.

Manteniendo ese hilo la disertante Dolores Liendo, Wealth Leader de "Mercer" para Argentina, Uruguay y Paraguay, comentó que el sistema previsional argentino se encuentra en el puesto 42 de 44 en el mundo según el Indice Global de Pensiones. "El 60% de los actuales jubilados lo son mediante la moratoria, es decir, no pudieron aportar los 30 años requeridos", informó y señaló que esto hace que el sistema previsional no va a poder "cumplir con los haberes jubilatorios".

Buscando una solución a estos números alarmantes, Alejandro Chitti, exsecretario de Seguridad Social y exdirector general de la Anses, destacó el ejemplo de la Reforma Jubilatoria de Uruguay dónde la persona puede optar por seguir trabajando part time, cobrando solo la mitad de su jubilación. Además de la "importancia de la planificación" que resaltó Liendo y el aprendizaje sobre educación financiera que otorgará las opciones de un retiro digno cuando el sistema previsional caiga en un lento olvido.

En el 2050 serán más los adultos mayores de 60 años que los jóvenes

"El mundo está experimentando un cambio que jamás había sucedido en la historia de la humanidad. Por primera vez hay más gente envejecida que jóvenes y esa es una tendencia que llegó para no irse más", sostiene la doctora Andrea Falcone, fundadora del Silver Economy Forum Latam y especialista previsional en el marco de la Silver Opportunities Summit 2023 llevada a cabo en el Salón San Agustín de la Universidad Católica Argentina.

En una serie de discursos se soslayó este nuevo problema al que ya se enfrenta la humanidad "Es el cuarto en el organigrama de la ONU" sostuvo Miriam De Paoli, CEO de No Pausa. Además de que no solo "la pirámide demográfica se invirtió" según señaló Falcone, sino que la "expectativa de vida será de 100 años", según evaluó Mercedes Jones, Directora de proyectos del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés.

El Director Ejecutivo de Educación de la Universidad de San Andrés, Ariel Urcola detalló que "al ser cada vez más las personas que participan de la vida laboral activa en todo el mundo, la edad de jubilación está prácticamente creciendo en todos lados, lo que plantea un mayor número de personas entre los 55 y 65 en plena actividad".

Según las proyecciones, serán 1200 millones las personas mayores de 65 al 2030 mientras que para 2050, lo serán el 17% de la población mundial. "Los picos de jubilación a los 60 y 65 años ya no existen, aunque con el aumento de la edad aumenta la posibilidad de caer en la pobreza, lo mismo que cuando se integra un grupo de vulnerabilidad", añadió CEO para Argentina y Uruguay de Adecco, Alejandro Cazorla.

IA: La aparición de un nuevo jugador en el mercado laboral

Esto presenta un desafío para las empresas. "Actualmente la franja de despidos está entre los 45-55 años", comentó Samantha De Filippi, Co-funder WeSilver y mucho se debe a las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial. "ya para 2025 el 50% de los trabajadores necesitarán un reskilling y que un 40% experimentará un cambio sustancial de sus habilidades básicas dentro de los próximos 5 años".

Sin embargo, estamos transitando la más baja natalidad de los últimos 70 años lo que desembocará en menos jóvenes a futuro, lo que se traduce en una baja considerable de la fuerza laboral más solicitada por las empresas. De esto se desprende que debe haber un "cambio cultural" en las empresas según opina Claudio Alustiza, CEO de Great Place to Work. "La misión es generar mejores lugares de trabajo dónde se fomente la confianza y la diversidad etaria", sostuvo. Para ello será importante la capacitación continua. "La tercera edad todavía tiene posibilidad de salir airoso", disertó José Abadi, reconocido psiquiatra y psicoanalista, que agregó: "Trasmitimos sabiduría que es metabolizar las experiencias".

"No vamos a tener más una sola carrera para toda la vida, sino varias para adaptarnos a los cambios. Ya no bastará con los conocimientos universitarios, debemos seguir capacitándonos y reinventándonos para las exigencias que nos deparará el nuevo mercado laboral", manifestó De Filippi.

"Es verdad que solemos ver a los mayores de 60 como más vulnerables, pero ese es un sesgo que debemos quitar. Hay otra realidad, se puede mejorar nuestro futuro. Con planificación todo es posible", reflexionó Liliana Parodi, Presidenta de Silver Economy Forum Latam. "Debemos derrumbar los mitos de que las personas mayores a 55 años no se adaptarán a la IA", comenta Mariano Weschler, CEO de Teamcumbation "Muchos de nosotros empezamos a trabajar cuando solo existía el fax. No había computadoras, ni internet, ni celular y nos fuimos adaptando a todos estos cambios tecnológicos que están sucediendo desde 1980 ¿Cómo no vamos también a hacerlo con la IA?".

Aumento de la expectativa de vida vs. pobreza

Hoy en día el 80% de las riquezas en el mundo están concentradas en los denominados Baby Boomer, personas que superan los 70 años. Pero, al contrario, esa concentración tiende a difuminarse de aquí a unos 30 años. "Desde la generación X en adelante, serán generaciones cada vez más pobres", expresó Anna Cohen, CEO Grupo Cohen.

Este nuevo desafío hace que la planificación de nuestra economía a futuro se torne clave. Dentro de esto, la educación financiera, surge como el arma más certera a la hora de hacer frente a una economía en decadencia. "La educación financiera debe ser obligatoria en escuelas primarias", dijo Cohen. "No va a ser una solución la jubilación, no va a ver Estado presente que nos pueda ayudar", reveló.

La gran cantidad de personas +55 que llenarán el mundo también debe verse como una oportunidad que ayude a las economías personales, por lo menos así lo ve De Paoli, mencionada anteriormente. "Es actualmente la tercera economía más grande del mundo y las empresas miran para otro lado". "En Argentina 3 de cada 10 personas son Silver, es decir, mayores de 55 años", aporta Silvia Tenazinha del Grupo Santander. "Es un mercado de oro. No tienen estudios que pagar o hijos que mantener. Ya cumplieron con sus hipotecas o cuentan con una mayor capacidad de ahorro y tiempo para gastar ese dinero", afirma Agustín Medina, experto en publicidad.

Ante este futuro inminente, la doctora Falcone aclaró que no debemos encararlo con miedo o de forma negativa. "En el mundo hay un desconocimiento financiero del 69% entre los adultos de más de 5 décadas y una dificultad de ahorro de 45% en América Latina, y aunque nadie puede decir cuánto ahorrar o cómo, lo que no se puede es no tener información para poder planificar" su futuro.