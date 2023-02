Juicio por el crimen de Lucio Dupuy: por qué este lunes no se sabrá la sentencia y cuándo se dará a conocer

La lectura de la pena y los años de prisión que deberán cumplir Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez por el asesinato y abuso sexual contra Lucio Dupuy, un nene de 5 años, no se realizará este lunes 13 de febrero como estaba previsto.

Este lunes a las 8 se escucharán las apelaciones de los fiscales, la querella particular y los defensores de las acusadas, por lo que todavía no se sabrá cuál es la sentencia que recibirán las acusadas. Aunque todo hace suponer que será la pena máxima de prisión perpetua.

Los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora determinaron el pasado 2 de febrero que Espósito, la madre de Lucio, y su novia Páez son culpables por el delito de homicidio agravado .

Una de las pruebas más contundentes para que los jueces tomaran esta decisión fue el informe de la autopsia de Lucio, que determina cómo murió el niño de 5 años el 26 de noviembre de 2021.

Por los hechos ocurridos esa noche, las jóvenes estaban imputadas por los delitos de "homicidio agravado con ensañamiento y alevosía" y "abuso sexual gravemente ultrajante", entre otros condicionantes.



¿Por qué este lunes no se conocerá la sentencia y cuándo se dará a conocer?

La fiscal Verónica Ferrero y sus colegas Walter Martos y Marcos Sacco apelarán este lunes 13 el fallo, y pedirán que la madre también sea condenada por abuso sexual ultrajante. El abogado querellante, José Mario Aguerrido, también apelará esa absolución.

Otro elemento de la apelación del querellante (quien representa al padre de Lucio, Christian Dupuy) es el asesinato del nene como crimen de odio, por su condición de varón.

La defensora oficial Silvina Blanco, quien representa a Páez, insistirá con sus argumentos defensivos de cuestionar parte de la autopsia del médico Juan Carlos Toulousse y encuadrar el hecho en un homicidio preterintencional , además de pedir la absolución del abuso sexual por la "duda razonable".

El defensor Pablo de Biasi, por el lado de Espósito, pedirá la absolución de su clienta por el delito de homicidio agravado al sostener que no estuvo en el momento de la agresión que le produjo la muerte.

Además considera que el hecho debe encuadrarse en un caso de violencia de género (física, psicológica y económica) por la supuesta violencia del padre Christian Dupuy hacia la madre.

¿QUÉ LE PASÓ A LUCIO DUPUY, SEGÚN LA AUTOPSIA?



Una de las pruebas claves del juicio es el informe del perito forense Juan Carlos Toulouse, que especifica cómo murió el niño. En la autopsia, quedó detallado que las acusadas "agredieron físicamente, en forma conjunta" a Lucio, entre las 17.30 y las 19.40, ocasionándole la muerte. ¿Qué confirmó la autopsia?

La víctima sufrió un politraumatismo por golpes que le provocó la muerte. Además, presentaba "lesiones en varias partes del cuerpo", entre ellas, "golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo".

El médico confirmó que Lucio fue víctima de "abusos sexuales de reciente y vieja data".

"Presentaba un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 u 8 días", especificó Toulouse. Además, tenía la cadera quebrada.

Según informó su abuelo, Ramón Dupuy, las acusadas le "mutilaron sus genitales antes de morir".

LUCIO DUPUY: su historia clínica



Por otra parte, se revelaron los informes médicos de Lucio Dupuy que registraron cinco visitas a centros médicos, en un lapso de tres meses. No obstante, en ninguno de los casos, los profesionales de la salud alertaron a la Policía por las claras situaciones de maltrato infantil:



El 15 de diciembre del 2020 fue asistido por "traumatismos de miembro superior" en el Hospital Evita.

El 18 de diciembre, le diagnosticaron "fractura a nivel de la muñeca y de la mano" en el Hospital Molas.

El 22 de enero de 2021 le constataron "traumatismo de miembro superior" en la posta del barrio Río Atuel.

El 1 de febrero, llegó con un "traumatismo en el cuerpo", nuevamente al Hospital Evita.

El 23 de marzo, en el mismo centro médico, le diagnosticaron "mallet finger", una deformidad en el dedo que se genera una fractura ósea.

LAS CONVERSACIONES DE WHATSAPP



En el juicio, se analizaron las conversaciones previas que mantuvieron Espósito Valenti y Páez, donde quedó registrado los maltratos y "castigos" que solían aplicarle a Lucio. "Que no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada", le envió la mamá a su pareja, a lo que ella respondió: "Estoy harta. Yo tengo que estar todo el día con este pendejo".

Mientras que, en otra ocasión, la madre le consulta "¿Cómo le pegaste? Ya van dos veces que vomita". "No lo quiero ni ver, me amarga la vida" , arremetió la segunda acusada.



"Estoy harta. Tengo que estar todo el día con este pendejo. No podemos salir. No podemos hacer nada con este pendejo acá", insistió Páez. En el chat, ella expuso los "conflictos" que le traía el chico a la pareja.



CRIMEN DE LUCIO DUPUY: LAS MENTIRAS POSTERIORES



Durante el proceso legal, Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez brindaron su testimonio del hecho, que no coincide con las pruebas presentadas por la fiscalía. El día del homicidio de Lucio Dupuy, la pareja llevó al niño al hospital cuando ya se encontraba sin signos vitales. Allí, ella aseguró que "habían entrado ladrones" y que "golpearon" al chico.

Sin embargo, tras comenzar la investigación, no solo se determinó que el chico murió por una golpiza, sino que no había señales de un intento de robo y que la víctima presentaba lesiones de vieja data. "Yo nunca dije eso de manera oficial. Se lo dije al hombre que nos ayudó por vergüenza, para no contarle lo que había pasado", señaló Páez.

Además, cuando relataron el hecho, la madre sostuvo que ella se despidió de Lucio y "él todavía estaba con vida", cuando no coincide con la hora del fallecimiento. Por otra parte, su pareja aseguró que solo le dio "unas pataditas en la cola" por un "moco" que se había "mandado", mientras que la autopsia detalla un feroz politraumatismo.

CRIMEN DE LUCIO DUPUY: LOS TESTIMONIOS EN EL JUICIO





Más de 100 testigos declararon en la sala de tribunales, entre los que se encontraron el padre de la víctima, Cristian Dupuy, su abuelo, Ramón Dupuy, maestras del jardín de infantes, madres de compañeritos que describieron los golpes y el "hambre" que tenía el niño, cada vez que asistía a sus casas.



Uno de los testimonios claves fue el de la vecina de las acusadas. Ella reveló los chats que mantuvo con su hermano, donde le pedía que llamase a la policía porque "le estaban pegando" a Lucio. No obstante, nadie llegó a recurrir al establecimiento, a pesar de "los gritos que se escuchaban desde la calle".