ALERTA hongo zombi: así es la enfermedad real de la serie The Last of Us, ¿qué tan peligrosa es?

El reciente estreno de The Last of Us en HBO fue un éxito. El primer episodio, titulado "When You´re Lost in the Darkness", narra el origen de la devastadora pandemia que acabó con gran parte de la humanidad.

A pesar de las diferencias, muchos asociaron la trama con el escenario de caos e incertidumbre que invadió al mundo por el Covid-19. A diferencia de otras franquicias similares, como The Walking Dead, el surgimiento del virus no es completamente ficticio.

La serie está ambientada en un mundo postapocalíptico invadido por hordas de infectados con una enfermedad fúngica parasitaria que modifica y controla el comportamiento de sus huéspedes. La infección está inspirada en un grupo real de hongos que, frecuentemente, recibe el nombre de hongo zombi.

David Hughes, profesor de seguridad alimentaria de la Universidad de Penn State, aseguró que "no es tan fantasioso" pensar que está enfermedad podría transmitirse a los seres humanos. ¿Estamos frente a una posible pandemia?

¿Qué es el Cordyceps? El Hongo zombi de The Last of Us

Los Cordyceps son un género de hongos ascomicetos. Hasta el momento, se detectó en el mundo más de 400 especies. Sin embargo, hay una que llama la atención por su peligrosidad: Cardyceps unilateralis.



Debido a su capacidad de penetrar en el exoesqueleto y propagarse por todo el cuerpo infectado esta especie recibe el nombre de "hongo zombi".

Un artículo del Journal of Experimental Biology explicó cómo funciona la infección: "El hongo invade los músculos mandibulares, rompe la membrana que cubre las fibras musculares y obliga a los músculos a contraerse con tanta fuerza que destruye los filamentos que se deslizan entre sí".

¿El hongo zombi podría causar una nueva pandemia mundial?

Joao Araújo, investigador en micología en el Jardín Botánico de Nueva York, explicó para la revista Forbes que es poco probable que el virus pueda transmitirse de insectos a humanos. "No están preparados para invadir, establecer y transmitir esporas desde un cuerpo humano", aseguró.

Asimismo, los especialistas afirman que, en caso de transmisión, el hongo perdería su capacidad de manipular la conducta.

The Last of Us: un estreno que rompió todos los récords

La serie, protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal, tuvo su estrenó en HBO el 15 de enero. La propuesta recibió increíbles reseñas de la crítica y fue aclamada por los millones de fanáticos del videojuego creado por Naugthy Dog en 2013.

