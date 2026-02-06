Hervir cáscara de limón, canela y jengibre es un método casero para perfumar el hogar de forma natural, usando ingredientes comunes y sin recurrir a aerosoles ni fragancias artificiales. Se emplea principalmente para mejorar el olor de la casa, sobre todo en la cocina o en ambientes cerrados, ya que el vapor libera aromas cítricos y especiados que aportan una sensación de frescura ambiental. La combinación funciona por contraste aromático. El limón aporta un aroma fresco y limpio; la canela suma una nota cálida y especiada; y el jengibre agrega intensidad. Juntos generan un perfume equilibrado que resulta agradable para la mayoría de los hogares. Además, es una alternativa accesible y sustentable. Se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de calentado. Sirve para perfumar ambientes y ayudar a neutralizar olores persistentes, como frituras o humedad. El uso recomendado es colocar en una olla: Se lleva a hervor y luego se mantiene a fuego mínimo, reponiendo agua si baja el nivel. Como medida de seguridad, no debe dejarse sin supervisión y conviene apagarlo si se sale de la cocina. En hogares con personas sensibles a los aromas, asma o mascotas, se recomienda usar poca cantidad, ventilar bien y evitar exposiciones prolongadas.