La temporada 2025 de la Fórmula 1 llega a su fin con el Gran Premio de Abu Dabi, que se disputa este domingo en el el Circuito Yas Marina. En la última jornada del campeonato, Franco Colapinto larga desde el puesto 20 y busca cerrar el año de la mejor manera posible.

Colapinto, que este año no pudo sumar puntos en el campeonato, había tenido una sólida actuación en la práctica libre 1, donde finalizó 10°, aunque todo se vino abajo en la segunda sesión, donde terminó penúltimo solo por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

El panorama no fue mejor en la última tanda de entrenamientos, donde el pilarense volvió a quedar en la 19° posición (+1.167), únicamente por delante de Yuki Tsunoda.

De cara a la carrera, la situación de largar último obliga a Colapinto y a Alpine a replantear completamente la estrategia.

Partir desde el fondo de la parrilla en Yas Marina, un circuito donde adelantar es notoriamente difícil, minimiza las opciones de puntos, pero abre la puerta a una estrategia más arriesgada, quizás apostando a un Safety Car o a una gestión de neumáticos que sorprenda.

El objetivo ahora debe ser acumular datos valiosos, mantener el coche limpio y, tal como él lo expresó, terminar la carrera de la mejor manera posible

En la punta, tres aspirantes luchan por quedarse con el título. El principal candidato es Lando Norris (McLaren) que llega como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

GP de Abu Dabi: qué dijo Colapinto después de terminar último en la clasificación

Tras la sesión de clasificación que lo dejó en el fondo de la grilla, el argentino manifestó toda su frustración por su performance y el mal funcionamiento del vehículo.

“Hice dos track limits, la verdad no sé qué fue lo que pasó, no tenía grip atrás otra vez, estuve todo el día peleando con lo mismo, cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito, la verdad es muy difícil”, dijo.

Por otra parte, el corredor de Alpine rescató que arrancó bien en la FP1, en donde estuvo cómodo, al tiempo que destacó que de la primera práctica a la clasificación mejoró en “menos de un segundo”.

“Menos nafta y más con motor, tendría que ser mucho más rápido, por eso no entiendo que es lo que pasa, pero hay que trabajar para tener un mejor rendimiento mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera”, concluyó el piloto de 22 años.

Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto

Domingo 7 diciembre