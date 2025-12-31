Diciembre es, por excelencia, el mes de la cocina en Argentina. Sin embargo, el 2025 cierra con un condimento extra: una ola de calor extrema que obliga a redefinir el menú de las Fiestas.

Al analizar los últimos 30 días en Google Trends, la herramienta gratuita de Google que nos permite conocer las tendencias de búsqueda en tiempo real, notamos que el término “receta” tuvo dos picos masivos de interés: el primero alrededor del 24 de diciembre y el segundo, aún más pronunciado, durante las últimas 48 horas previas al 2026.

Google Trends nos ayuda a conocer qué les interesa a los argentinos

Al analizar el término “receta” en los últimos 30 días, Trends nos revela un mapa exacto de nuestras prioridades: desde la planificación de la Nochebuena hasta la urgencia por resolver el menú de esta noche bajo una temperatura extrema.

El gráfico de los últimos 30 días para el término “receta” es el mapa de calor de la cocina argentina. Lo que vemos no es una línea plana, sino una cordillera con dos picos muy definidos que coinciden con las Fiestas.

Vitel Toné: el rey absoluto de las búsquedas en Google

Si hay un término que define el diciembre argentino en Google, es el Vitel Toné. No solo es lo más buscado, sino que genera una ansiedad técnica que se refleja en la variedad de consultas.

Las recetas más buscadas en diciembre se llevaron todo el protagonismo en las Fiestas de fin de año.

La búsqueda de la perfección

Términos como “vitel toné receta original” y “vitel tone receta dela abuela” muestran que el argentino no quiere cualquier versión, busca el sabor auténtico.

El secreto está en la salsa

Hoy, 31 de diciembre, la búsqueda específica de “salsa vitel toné receta” creció un 4.400%. Esto indica que muchos ya resolvieron la cocción de la carne y delegan en el buscador el éxito del componente más crítico del plato.

Pionono y ensalada Waldorf: la practicidad y el sabor frente al calor

Las imágenes de las tendencias muestran que el pionono de atún y la ensalada Waldorf se destacan como las estrellas de la mesa fría que responde a la ola de calor: pueden prepararse con antelación, evitando el calor residual de las hornallas en las horas pico.

Con temperaturas sofocantes en todo el país, la organización de las cenas de Navidad y Año Nuevo dejó de ser un tema de tradición para convertirse en una cuestión de logística y frescura.

Para entender qué queremos cocinar, no hay mejor termómetro que Google Trends.