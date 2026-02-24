Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el entrenador de River. El técnico confirmó que el próximo jueves, cuando el equipo reciba a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura, dirigirá su último partido al frente del conjunto de Núñez. La decisión se conoció este lunes por la noche a través de un video que el propio entrenador publicó en sus redes sociales. Allí explicó los motivos de su salida y agradeció el respaldo recibido durante su ciclo. “El jueves será mi último partido. Intento ser breve para que no me inunde la emoción ni el dolor. Sólo tengo palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, en el que claramente las cosas no salieron como queríamos proyectar”, expresó Marcelo Gallardo. La salida del “Muñeco” se produjo tras una serie de resultados adversos que impactaron en el arranque del Torneo Apertura. El equipo no logró sostener el rendimiento esperado en este segundo ciclo del entrenador y quedó envuelto en cuestionamientos deportivos que se profundizaron en las últimas semanas. Gallardo había regresado al club con la expectativa de reencauzar el proyecto futbolístico, pero el flojo inicio en el certamen local aceleró una definición que se terminó de resolver en las últimas horas. La conducción técnica consideró que el equipo no logró plasmar en el campo la idea proyectada y optó por dar un paso al costado. El próximo jueves, en el estadio Monumental, River enfrentará a Banfield en lo que será la despedida del entrenador ante su público. El encuentro marcará el cierre formal de una etapa que, más allá del desenlace, dejó una huella profunda en la historia reciente de la institución.