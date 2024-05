Frigerio presentó proyecto de reforma política y electoral para Entre Ríos incluyendo la Boleta Única

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , presentó formalmente el proyecto de reforma política y electoral para la provincia, que incluyen la boleta única; y en ese punto, planteó la apertura del diálogo con los distintos sectores para su concreción. "Este es un debate que tiene que involucrarnos a todos", aseguró.

Frigerio aclaró que no se trata de un "enlatado de propuestas", sino -según dijo- "de una guía para empezar a discutir con cierta prontitud porque este es un año no electoral y, en general, se coincide que los años no electorales son los años más productivos para encarar una reforma política como la que planteamos".

"Es una reforma que tiene que ir más allá de cambiar el sistema en el cual se vota en la provincia", sostuvo el gobernador, y remarcó también la necesidad de "discutir el fortalecimiento de los partidos políticos, que es una asignatura pendiente desde hace muchísimos años, y también qué vamos a hacer con la definición de las candidaturas dentro de cada espacio político, si vamos a seguir con las PASO o si vamos a ir a otro esquema".

El mandatario hizo la presentación en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, ante los legisladores provinciales, representantes de las 20 fuerzas políticas de la provincia, miembros de la Justicia Electoral federal y provincial; y rectores de universidades, que fueron convocados para la presentación.

VAMOS A AVANZAR CON LA REFORMA POLÍTICA



Hace años que en Entre Ríos hay resistencia a modernizar nuestro sistema de votación que tiene más de 100 años.



Hoy, en una reunión con representantes de todos los partidos políticos, de la academia y los legisladores de la provincia,... May 8, 2024

"En el siglo 21 estamos todos obligados a replantearnos estas cosas y avanzar en un sentido distinto. Esta tiene que ser una reforma de Estado que vaya mucho más allá de los partidos políticos, de la coyuntura político-partidaria de la provincia", insistió.

El gobernador aprovechó la ocasión para incitar a realizaciones que acerquen a Entre Ríos a las innovaciones que realizaron sus hermanas de la Región Centro. "Somos la única provincia de la región que no ha hecho modificaciones sensibles en materia electoral y hoy empezamos a saldar esa deuda", animó.

Al despedirse, sugirió lograr consenso para presentar la reforma a la Legislatura antes de fin de año "y arrancar el 2025 con estas modificaciones plasmadas en una ley".

Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso , destacó la importancia del evento "porque está empezando a materializarse lo que fue para el actual gobernador un eje de campaña trascendental, construir de manera democrática y conjunta una reforma política de la ley de partidos y del código electoral".

Entre los presentes, se destacaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y los secretarios de Asuntos Institucionales y Reforma Política, Julián Maneiro, y general de la Gobernación, Mauricio Colello. Además, los presidentes de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela, entre otros.