Un informe conjunto presentado por las empresas Great Place to Work y HIT Cowork sobre “Tendencias Laborales 2026” revela que hoy, más que nunca, los trabajadores priorizan la flexibilidad de horarios y modalidad laboral.

El 63,5% de quienes respondieron al relevamiento adoptan un esquema híbrido y sólo un 7% trabaja 100 % remoto.

Asimismo, el estudio destaca que los empleados demandan beneficios personalizados y programas de bienestar integral.

En un contexto en el que la salud mental empieza a considerarse tan importante como la retribución tradicional, los colaboradores valoran cada vez más que sus necesidades particulares (familia, transporte, salud, estilo de vida) sean tenidas en cuenta.

En definitiva, Great Place to Work y HIT Cowork sugieren que las empresas adopten culturas más flexibles, individualizadas y centradas en el bienestar, donde el trabajador tenga voz sobre cómo y dónde trabaja. No sólo retendrán mejor el talento joven, sino que también construirán equipos más comprometidos y satisfechos.

Además, este cambio en las expectativas de los trabajadores no ocurre en el vacío, se inscribe en una tendencia global hacia lo que algunos analistas denominan Trabajo 4.0, donde la digitalización, la transformación cultural y las nuevas generaciones redefinen lo que valoran en un empleo.

En ese contexto, las empresas que logran implementar políticas de flexibilidad real tales como esquemas híbridos o híbrido-flexibles, horarios ajustables o trabajo orientado por objetivos, no sólo consiguen retener mejor talento, sino que también logran elevar la satisfacción general, incentivar el bienestar (incluyendo salud mental) y reducir la rotación.