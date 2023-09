Fintech enfrentada con el Gobierno: el extraño caso del unicornio argentino sin Ganancias declaradas

Durante los últimos días, Pierpaolo Barbieri, el CEO y fundador de Ualá, una de las empresas de tecnología argentinas mejor valuadas en el mundo, estuvo en boca de todos producto de una particularidad que ha llamado la atención de los grandes líderes del mundo financiero nacional, como así también de varios de los funcionarios del Ministerio de Economía.

El conflicto se desató a partir de lo anunciado por el ministro y candidato a presidente Sergio Massa de dos bonos de 47.000 pesos a cobrar por los trabajadores de la economía informal, que serán financiados, según lo anunciado, a través del cobro de un anticipo del impuesto a las Ganancias. Al referirse al origen de esos fondos, Massa declaró que se cobrarán a quienes fueron "los grandes ganadores de la devaluación post-PASO: bancos, aseguradoras y fintechs".

Sin embargo, para sorpresa de muchos, las arcas estatales no obtendrán nada de uno de los más prometedores unicornios argentinos: Ualá no tributa el impuesto a las Ganancias porque, según declara, simplemente no las tiene. Una nota al pie que despierta algunas dudas en el gabinete económico es que Ualá, al no cotizar en Bolsa, no tiene la obligación de presentar balances trimestrales y por eso la acumulación de balances negativos no era conocida, a contramarcha de las instituciones que deben presentar balances de acuerdo a los requisitos de sus stakeholders.

La sorpresa de ejecutivos del sector financiero, compartida por miembros del Gobierno, pasa por el hecho de saber que Ualá genera pérdidas mientras se desenvuelve en un campo que está siendo descomunalmente rentable y, más específicamente, el de las fintech, que explotó a partir de la pandemia.

Prueba de su evidente buen pasar económico es su más reciente adquisición: en agosto de este año, Ualá finalmente cerró una operación que llevó más de un año, la adquisición del banco digital Wilobank. Así, sumó a sus servicios la posibilidad de ofrecer una tradicional caja de ahorro. Distintos funcionarios han dejado entrever que esta supuesta discordancia entre sus balances negativos y su exponencial crecimiento pueda ser incluso motivo de denuncias por defraudación al Estado y lavado de activos.

¿Qué explican desde el lado de la empresa? Marcan la consistencia de su propuesta y refuerzan en la evolución de su plan negocios acorde a lo pautado, recordando que desde su creación han prometido llegar al punto de "break-even", (aquel punto de equilibrio entre ingresos y costos) recién para 2024.