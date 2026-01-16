Estados Unidos redobla la ofensiva contra Venezuela y difunde el video del brutal asalto a un buque petrolero Fuente: Comando Sur

El Gobierno de Estados Unidos endureció su postura frente a Venezuela al difundir el video del asalto a un buque petrolero en el Caribe.

La acción militar ocurrió antes del amanecer y fue confirmada por el Comando Sur, que aseguró que el petrolero fue detenido sin incidentes y bajo una misión coordinada y precisa.

Estados Unidos capturó otro buque petrolero vinculado a Venezuela

Según el Departamento de Defensa, el Verónica estaba desafiando la cuarentena a buques sancionados en el Caribe a raíz de la medida implementada por Donald Trump y afecta a embarcaciones vinculadas a Venezuela y aliados estratégicos como Irán o Rusia.

Las autoridades estadounidenses remarcaron que el único petróleo que saldrá de Venezuela será el operado con mecanismos legales y supervisados por su Gobierno. La operación se ejecutó desde una fuerza conjunta que incluyó infantes de marina y marineros desplegados en el portaaviones USS Gerald R. Ford.

La Armada estadounidense respaldó la acción con el Grupo de Preparación Anfibia que incluyó al USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. Fuentes militares describieron a la flota como lista y letal en escenarios de alta intensidad.

Cómo fue la operación de la armada estadounidense

La ofensiva naval se enmarca en una campaña de presión máxima que busca frenar actividades ilícitas, restaurar la seguridad regional y defender intereses estratégicos en el hemisferio occidental.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se interceptaron al menos seis petroleros vinculados al comercio venezolano. El Olina, el Marinera y el Vela 1 fueron algunos de los buques capturados en el Caribe y el Atlántico. La serie comenzó con el Skipper el 10 de diciembre en el inicio del bloqueo naval impuesto por Washington.

Mediante un comunicado, el Comando Sur señaló que la operación tuvo el apoyo del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de los EE. UU., incluyendo las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima (LHD 7), el USS San Antonio (LPD 17) y el USS Fort Lauderdale (LPD 28).

Donald Trump confirmó que venderá el petróleo venezolano

Tras la captura de Maduro, Donald Trump anunció que Estados Unidos venderá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano junto a empresas locales.

En este mismo sentido, la Casa Blanca aseguró que se trata de un “acuerdo histórico” que favorecerá tanto a venezolanos como a estadounidenses.

El equipo presidencial también abrió conversaciones con compañías petroleras interesadas en invertir a gran escala para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela en medio de un nuevo escenario geopolítico tras la intervención estadounidense en Caracas.