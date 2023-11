¿Es feriado el 10 de noviembre por el Día de la Tradición?: qué se sabe hasta ahora

El próximo 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina. La fecha conmemorativa cae un viernes, por lo que podría dar lugar al próximo fin de semana largo.

Muchos argentinos ya se preguntan cuándo será el siguiente para aprovechar a viajar y descansar con amigos o familia. Es importante destacar que antes de que termine el año quedan algunos feriados.

El último fin de semana largo a nivelo nacional fue del viernes 13 de octubre, que se extendió hasta el lunes 16. El feriado del viernes se debió al traslado de la fecha conmemorativa del 12 de octubre, en la cual se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Mientras que el lunes 16 fue instalado como feriado puente con fines turísticos.

¿Es feriado el 10 de noviembre?

El 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en el país, en homenaje a José Hernández. El autor del Martín Fierro nació ese mismo día en 1834. Se trata de un feriado relativamente nuevo, dado que la fecha patria en su honor se aprobó oficialmente en 1993.

En este sentido, la respuesta a la duda de si es feriado o no puede encontrarse en el Calendario Nacional del Ministerio del Interior de la Nación. Según el Gobierno nacional, no será considerado feriado ni día no laborable.

Feriados 2023: cuáles quedan hasta fin de año

Los próximos días feriados son inamovibles: