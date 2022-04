Es argentino, se mudó a Canadá y ahora mira con desprecio que haya tantos feriados por año en el país

Con motivo del fin de semana largo de Semana Santa en Twitter se dio un particular debate a raíz de un tuit de un usuario que generó opiniones encontradas.

Sebastián Stolkiner, un joven de 19 años que está expatriado en Toronto, se hizo tendencia en las últimas horas por publicar un tuit que decía: "En Canadá solo tenemos 6 feriados por año (Año Nuevo, viernes santo, Canada day, día del trabajador, acción de gracias y navidad). En Argentina hay 19. Por eso el país está cómo está".

En Canadá solo tenemos 6 feriados por año (Año Nuevo, viernes santo, Canada day, día del trabajador, acción de gracias y navidad).

En Argentina hay 19. Por eso el país está cómo está — Sebastian stolkiner %u2708%uFE0F (@SStolkiner) April 17, 2022

Entre feriados y días de puente turístico este año la Argentina tendrá 20 días en los que no se trabajará: Año Nuevo, Carnaval, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Viernes Santo, Día del Trabajador, feriado por Censo nacional 2022, Día de la Revolución de Mayo, Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes, Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano, Día de la Independencia, Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Día de la Soberanía Nacional, Inmaculada Concepción de María y Navidad.

Otros usuarios de Twitter se encargaron de aclarar que, según la web oficial del gobierno canadiense, ese país tendrá un total de 13 festividades públicas: Año Nuevo, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Día de la Victoria (23 de mayo), Día de San Juan Bautista (24 de junio, solo en Quebec), Día de Canadá (1 de julio), Feriado Cívico (1 de agosto), Día del Trabajo (5 de septiembre), Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación (30 de septiembre), Día de Acción de Gracias (10 de octubre), Día del Recuerdo (11 de noviembre), Navidad y Boxing Day (26 de diciembre).

Los comentarios y las críticas no tardaron en llegar para el joven que en agosto del año pasado dejó el país para ir a estudiar a Canadá y publicó, también en Twitter, una foto en Ezeiza con un texto que decía: "No lloren por mi, lloren por Argentina".

Sin embargo, Stolkiner se defendió de los comentarios y lanzó: "Me piden por favor que no vuelva a Argentina. Y que pensaban? Boludo no soy. El que se va no vuelve al paraíso peronista polentero".