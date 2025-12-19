Entrar a Estados Unidos será más difícil: el cambio que decidió Trump y afecta a miles de inmigrantes Fuente: Archivo

La política migratoria de Estados Unidos vuelve a endurecerse y este viernes la Casa Blanca anunció la suspensión del programa de lotería de visas de diversidad, conocido como sorteo de visas de diversidad green cards, una medida impulsada por el presidente Donald Trump.

La medida impactará de manera directa en miles de personas que cada año buscan residir legalmente en el país y la decisión se dio tras un hecho criminal que volvió a poner el foco sobre los mecanismos de ingreso al territorio estadounidense.

Estados Unidos suspende la lotería de green cards

El anuncio fue confirmado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien informó que, por orden directa de Trump, se instruyó a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a pausar el programa de visas por diversidad.

Entrar a Estados Unidos será más difícil: el cambio que decidió Trump y afecta a miles de inmigrantes Fuente: Shutterstock

Según explicó, el objetivo es reforzar los controles y evitar que “ningún estadounidense más resulte perjudicado” por un sistema que el gobierno considera fallido.

La disposición se vincula al reciente caso que involucra a un ciudadano portugués de 48 años, Neves Valente, que es sospechoso de haber asesinado a dos estudiantes de la Universidad de Brown y a un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). El hombre había ingresado originalmente al país con una visa de estudiante y años más tarde obtuvo la residencia permanente a través de la lotería de visas.

El anuncio de Estados Unidos tras la suspensión la lotería de green cards

A través de su cuenta de X secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hizo pública la noticia tras la directiva de Donald Trump. En el posteo, la funcionaria indicó: “El tirador de la Universidad de Brown, Claudio Manuel Neves Valente, ingresó a Estados Unidos a través del programa de visas de inmigrante por diversidad (DV1) en 2017 y obtuvo la residencia permanente”, señaló.

Asimismo, explicó: “Este atroz individuo nunca debió haber sido admitido en nuestro país. En 2017, el presidente Trump luchó para poner fin a este programa, luego del devastador ataque con un camión en la ciudad de Nueva York por parte de un terrorista de ISIS, que ingresó bajo el programa DV1, y asesinó a ocho personas”, sostuvo.

Entrar a Estados Unidos será más difícil: el cambio que decidió Trump y afecta a miles de inmigrantes Fuente: Shutterstock

Por último, Kristi Noem manifestó: “Bajo la dirección del presidente Trump, estoy ordenando inmediatamente al USCIS que pause el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”, concluyó.

Cómo funciona el programa de visas por diversidad

El programa de visas por diversidad fue creado por el Congreso en 1990 con el fin de fomentar la inmigración desde países con baja representación en Estados Unidos. Cada año, el sistema ofrece hasta 50.000 green cards mediante un sorteo entre postulantes que cumplen con ciertos requisitos educativos y laborales.

Para acceder al beneficio, los seleccionados deben atravesar un proceso que incluye exámenes, entrevistas y controles de seguridad antes de recibir la autorización final para ingresar al país.

Las cifras reflejan la magnitud del programa: solo para la lotería de visas 2025 se registraron cerca de 20 millones de solicitudes, de las cuales más de 131.000 personas resultaron seleccionadas al contemplar también a los familiares directos.