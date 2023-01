Luego del cuarto intermedio, el abogado defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, declaró a la prensa: "No voy a hablar, faltan los alegatos del particular damnificado. No voy a hablar ni hacer ningún balance".

Su reacción ocurrió tras ser consultado sobre la pena de prisión perpetua para los ocho imputados que solicitó la fiscalía durante su alegato.