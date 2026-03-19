Ubicada en el departamento de Colonia, la localidad uruguaya de Conchillas es uno de los destinos ideales para todas aquellas personas que desean hacer un viaje al pasado, encontrar tranquilidad y conocer uno de los lugares con más historia del país. El origen de Conchillas se remonta hacia fines del siglo XIX. En aquel momento, la empresa británica C. H. Walker & Co. llegó a la zona para realizar explotaciones de arena y piedras que se utilizarían en la construcción de un puerto en Buenos Aires. Inmediatamente, la localidad se convirtió en un polo industrial y residencial con características típicas de la construcción británica que hoy en día se mantiene la convierte en uno de los destinos más llamativos para visitar. Uno de los mayores atractivos de Conchillas es su arquitectura. Las casas, construidas con piedra y techos a dos aguas, conservan un estilo típicamente británico que contrasta con el paisaje rural uruguayo. Las fachadas de colores suaves, las ventanas simétricas y los jardines cuidados son algunos de los rasgos más característicos de Conchillas y que remontan a la arquitectura inglesa de principios del siglo XX. Entre los puntos más emblemáticos se destacan la antigua casa Evans y el histórico hotel del pueblo, el cual fue construido en pleno auge del lugar por la cantidad de trabajadores que llegaban a la zona. Más allá de su valor histórico, Conchillas es ideal para descansar, caminar por sus calles, visitar el puerto o disfrutar de la costa del Río de la Plata. Al ubicarse a 50 kilómetros de Colonia, esta localidad es perfecta para conocer, incluso, durante un viaje a dicha ciudad. Además, Conchillas cuenta con un amplio paseo costanero, zona de camping para acampar, complejos de cabañas y amplias plazas. Llegar a Conchillas desde Buenos Aires es sencillo y combina trayecto fluvial y terrestre. La opción más habitual es tomar un ferry desde el puerto hacia Colonia del Sacramento, un viaje de aproximadamente una hora. Desde allí, se puede continuar en auto alquilado, taxi o excursión por unos 50 kilómetros, con un recorrido que demora cerca de una hora, a través de las rutas 21 y 55. Otra opción es ir desde Montevideo en micro o también en auto y el trayecto es de aproximadamente 200 kilómetros y lleva poco más de dos horas.