El hallazgo de fósiles en el sureste de Australia despertó el interés de la comunidad arqueológica, dado que pertenecen al megaraptórido más antiguo del mundo. Este descubrimiento representaría la primera evidencia confirmada de un dinosaurio gigante en dicho continente. Los descubrimientos, que datan entre 108 a 121 millones de años, proporcionan información inédita sobre la historia de la evolución de los carcharodontosaurios, que se traduce como lagarto con dientes de tiburón, una jerarquía de depredadores que dominaban esa región. La investigación, liderada por el Museums Victoria Research Institute y el estudiante de doctorado de Monash University, Jake Kotevski, se basó en cinco fósiles de terópodos encontrados en la costa de Victoria, al sur de Australia. Los restos se encontraban en las formaciones geológicas Strzelecki (Bass Coast, con una antigüedad de 121,4 a 118 millones de años) y Eumeralla (Otway Coast, de 113 a 108 millones de años). Estos huesos ofrecen información valiosa sobre la organización de dinosaurios carnívoros. Según los científicos, los megaraptóridos de gran tamaño, que medían entre 6 y 7 metros de largo, coexistieron con carcharodontosaurios más pequeños, de 2 a 4 metros y con los ágiles unenlagiines, depredadores de aproximadamente un metro de longitud, también denominados “raptores del sur”. “El descubrimiento de carcharodontosaurios en Australia es revolucionario”, señaló Jake Kotevski. “Es fascinante observar cómo la jerarquía de depredadores en Victoria difirió de Sudamérica, donde los carcharodontosaurios alcanzaron tamaños similares al Tyrannosaurus rex, con hasta 13 metros de largo, superando a los megaraptoridos. El descubrimiento contradice lo que se observa en otros ecosistemas, donde los carcharodontosaurios solían ser los más grandes de su entorno.En este caso, los roles estaban invertidos, lo que resalta la singularidad del ecosistema australiano del Cretácico", remarcó. Dos de los fósiles descubiertos están entre los megaraptoridos más antiguos registrados, lo que ha llevado a los expertos a reconsiderar su línea evolutiva. El descubrimiento también proporciona indicios sobre el desplazamiento de los dinosaurios en el hemisferio sur. En particular, los fósiles sugieren una conexión entre Australia y Sudamérica a través de la Antártida durante el Cretácico Temprano, lo que también contradice la línea evolutiva de estos depredadores. “Los hallazgos desafían las suposiciones previas sobre la jerarquía de tamaños en los depredadores de Gondwana, resaltando la fauna única del Cretácico en Victoria", explicó el Dr. Rich. De esta manera, este hallazgo refuerza la idea de que los dinosaurios migraron entre las masas terrestres antes de la deriva continental, impulsando trayectorias evolutivas divergentes. El ecosistema australiano representa un reto significativo para la investigación, dado que los patrones comúnmente observados en otros continentes no se aplican. Así, los hallazgos revelan un escenario atípico donde los megaraptoridos predominaban y los carcharodontosaurios desempeñaban un papel secundario. Todos los fósiles hallados en la región permiten a los científicos reconstruir el mapa evolutivo de los depredadores, abriendo continuamente diversas líneas de investigación sobre los dinosaurios. El descubrimiento de estos fósiles también sugiere que los megaraptoridos pudieron haber desarrollado adaptaciones únicas en respuesta a su entorno, lo que les permitió dominar como depredadores en Australia. Esta nueva información abre la puerta a estudios más profundos sobre la ecología de los dinosaurios en el hemisferio sur y su interacción con otros continentes durante el Cretácico. Además, los investigadores planean realizar análisis adicionales para determinar la relación genética entre los megaraptoridos australianos y sus contrapartes en Sudamérica. Este enfoque podría ofrecer una visión más clara sobre la migración de especies y la evolución de los dinosaurios en Gondwana, desafiando las teorías existentes sobre su distribución y diversidad.