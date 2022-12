El CEO de Flybondi destacó el crecimiento del mercado aéreo argentino 

Mediante un hilo de tuits, el CEO de Flybondy, Mauricio Sana, hizo hincapié en los resultados operativos que obtuvieron las líneas aéreas durante noviembre.



¡Resultados de noviembre en el mercado de cabotaje! Según @anacargentina, se ha alcanzado un nivel de recuperación del 92% en la cantidad de vuelos domésticos en el país. Un gran logro para todas las aerolíneas involucradas. #vuelosdomésticos #Argentina #algunabuenanoticia December 8, 2022

De acuerdo al informe mensual que realiza la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que fue compartido por la máxima autoridad de la línea aérea low cost, noviembre consolidó la recuperación del mercado aéreo alcanzando un nivel del 92% respecto a la era preCOVID.

Si se anualiza la estadística numérica, Flybondi operó un 84% más de vuelos que en 2019, Jetsmart un 22% y Aerolíneas Argentinas superó los niveles de 2019 en la red de cabotaje y alcanzó un 91% promedio incluyendo su red regional e internacional.

Dichos números tienen un correlato con los pasajeros transportados: Flybondi transportó un 94% más de pasajeros que en 2019, Jetsmart un 42% y Aerolíneas Argentinas un 4%.

"Estos números reflejan, sobre todo, la expansión que tuvieron las dos compañías low cost con la inclusión de nuevas rutas y aeronaves durante los últimos dos años", dijeron desde Flybondy en un informe.

"En el caso de Aerolíneas Argentinas, los números son algo menores sin dejar de ser positivos dado que se trata de una compañía con un volumen de operación mucho mayor, más cantidad de aviones y una red de vuelos consolidada", sumaron.

En cabotaje, durante noviembre, se movieron un total de 1.2 millones de pasajeros: Aerolíneas Argentinas transportó 857.000, JetSmart 223.000 y Flybondi 206.000 mientras que el remanente lo transportó American Jet y compañías más pequeñas o de vuelos privados.

Se destaca, además, de acuerdo a lo informado por ANAC, el crecimiento en la ocupación de los vuelos respecto a 2019: Aerolíneas Argentinas tuvo una ocupación del 87% (+2% vs 2019), Jetsmart un 89% (+4% vs 2019) y Flybondi un 94% (+1% vs 2019).

Recientemente, Aerolíneas Argentinas presentó en el Congreso de la Nación su presupuesto para 2023, el cual informó una reducción de 100 millones de dólares.

En dicha presentación se exhibió una proyección para 2023 la cual arroja como resultado un record histórico de pasajeros transportados superando la marca de 2019 de 13.000.000.

De acuerdo a lo informado por la línea de bandera durante la exposición en el Congreso, 10.000.000 viajarán dentro del país y 3.000.000 lo harán en vuelos internacionales. De esta proporción se infiere que duplicará, al menos, la cantidad de pasajeros transportados hacia y desde el exterior.

De esta manera, todo apunta a que el año próximo el transporte aéreo de pasajeros en la Argentina experimentará un crecimiento inédito.