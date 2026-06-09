Argentina fue por años un referente en el ranking educativo en América Latina gracias a la calidad de sus instituciones públicas. Este indicador es clave porque impacta de lleno en las oportunidades laborales, la calidad de vida y el ascenso social .

En esta línea, conocer qué países de la región cuentan con los mejores sistemas educativos es clave para entender los avances y desafíos de la región. Las evaluaciones permiten saber cómo se desempeñan los alumnos y cuánta brecha estudiantil hay .

El país de América Latina con mejor sistema educativo

El Índice de Resultados Escolares (IRE) mide el porcentaje de adolescentes de 15 años que cursan la escuela sin repetir, abandonar o atrasarse. En este ranking, Chile ocupa el primer puesto.

El indicador de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) combina datos de encuestas en hogares y pruebas PISA, utilizadas para evaluar asistencia y desempeño en materias como Lengua y Matemática.

Las pruebas permiten entender cómo se desempeñan los estudiantes y cuáles son las brechas que deben resolverse.

El último señala que los países latinoamericanos mostraron mejoras en la escolaridad, pero que aún persisten desafíos en la educación. Chile se destaca con 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que cumple con los criterios, es decir que terminan la escolaridad en tiempo y forma con los niveles adecuados de conocimientos.

La cobertura escolar de Chile alcanza al 95% de jóvenes hasta los 17 años, lo que refleja un sistema educativo consistente gracias a las políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Ayuntamiento de Lleida

En qué puesto se encuentra Argentina en el ranking educativo

Argentina mostró importantes avances en la cobertura escolar con un 97% de adolescentes de 15 años que asistieron a la escuela en 2022. Del total, 81 de cada 100 se encuentran en un grado correspondiente a su edad, lo que significa que muchos estudiantes permanecen dentro del sistema sin repetir o abandonar .

Sin embargo, cuando se incorpora el factor del rendimiento académico (si se alcanzan los niveles mínimos en Lengua y Matemática según pruebas PISA) el factor cambia. Solo 2 de cada 100 logran cumplir con los dos requisitos de la prueba, lo que posiciona al país por detrás de otros en calidad educativa.

Ranking educativo país por país

De esta manera, el ranking educativo de América Latina que muestra proporción de estudiantes de 15 años que cumplen con asistencia, escolaridad y niveles adecuados en Lengua y Matemática son los siguientes: