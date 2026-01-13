El calendario oficial de 2026 incluye, además de los feriados nacionales, una serie de días no laborables de alcance local. Uno de ellos será el jueves 15 de enero, cuando una ciudad de la provincia de Buenos Aires celebre su aniversario fundacional y suspenda parte de sus actividades.

¿Cuál es el motivo del feriado del 15 de enero?

La fecha corresponde al aniversario fundacional de la localidad de Ranchos, cabecera del partido bonaerense de General Paz. Como ocurre cada año, el municipio declaró la jornada como feriado local para conmemorar su creación y organizar actos oficiales, celebraciones culturales y actividades comunitarias.

Este tipo de feriados forma parte del régimen habitual de los municipios, que pueden establecer días no laborables en fechas vinculadas a su historia o identidad.

¿Qué trabajadores están alcanzados por el feriado?

El feriado rige de manera directa para los empleados públicos, las entidades bancarias y los establecimientos educativos que funcionan en Ranchos. En estos sectores, la actividad se suspende durante toda la jornada.

En el sector privado, el feriado es optativo, lo que significa que cada empleador puede decidir si adhiere o no al asueto municipal. Por ese motivo, algunos comercios y empresas pueden operar con normalidad, mientras que otros permanecerán cerrados.

¿El feriado se aplica en toda la provincia o en el país?

El 15 de enero no es feriado nacional ni provincial. Su alcance es exclusivamente local y se limita al partido de General Paz. En el resto de la provincia de Buenos Aires y del país, la jornada será laboral con normalidad.

Sin embargo, este tipo de fechas suele generar movimiento en la región, ya que permite a quienes residen en la zona contar con un día adicional de descanso o realizar actividades vinculadas a los festejos.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina?

El próximo descanso a nivel nacional llegará en febrero, con el feriado doble de Carnaval, que en 2026 se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero. Esa combinación permitirá un fin de semana largo de cuatro días, uno de los más importantes del primer semestre del año.

Además de los días no laborables locales como el del 15 de enero en Ranchos, Argentina cuenta con un calendario oficial de feriados nacionales que abarca tanto fechas inamovibles como trasladables. Estos días se aplican en todo el país y suelen afectar el funcionamiento de la administración pública, bancos, escuelas y, en muchos casos, al sector privado.

¿Cuáles son todos los feriados nacionales de Argentina en 2026?

Feriados Nacionales Inamovibles 2026

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados Nacionales Trasladables 2026