Tras el fin de semana largo del 25 de Mayo, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un descanso de 4 días. Sumado al feriado por el Día de la Libertad Latinoamerica, distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires tendrán un descanso extendido.

Estos trabajadores podrán aprovechar esta nueva fecha que se añade al asueto que conmemora el fallecimiento de Güemes para realizar una escapada antes del fin del otoño y disfrutar de esta fecha.

Viernes 12 de junio: ¿dónde se podrá aprovechar un nuevo fin de semana largo?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria.

Las siguientes localidades tendrá un fin de semana largo adicional debido a que el asueto cae el sábado 13 y se espera que se mueva al viernes 12:

Gardey (Tandil), Buenos Aires.

Manuel Ocampo (Pergamino), Buenos Aires.

Concordia, Entre Ríos.

Gualeguay, Entre Ríos.

Ibarreta, Formosa.

El Colorado, Formosa.

Oberá, Misiones.

Tartagal, Salta.

San Juan, San Juan.

Calendario de Feriados 2026 | Cuándo es el próximo fin de semana largo . Foto (Archivo)

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado del viernes 12 de junio?

Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar en uno de los últimos feriados del otoño.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Efemérides del 12 de junio

1929 – Nacimiento de Ana Frank: Nace en Fráncfort del Meno la niña judía alemana cuyo diario íntimo, escrito durante los dos años que pasó oculta de los nazis en Ámsterdam, se convirtió en uno de los libros más leídos del mundo y en un símbolo de la memoria del Holocausto.

1939 – Despega el primer avión de plástico: En Estados Unidos realiza su vuelo inaugural el Fairchild-46, la primera aeronave construida con un material compuesto de madera contrachapada y resinas plásticas sintéticas, un hito para la ingeniería aeronáutica.

1962 – Fuga de Alcatraz: Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin logran escapar de la prisión de máxima seguridad de Alcatraz, en la bahía de San Francisco. El caso se convirtió en leyenda ya que nunca se encontraron sus cuerpos ni se supo con certeza si sobrevivieron al mar.

1979 – El regreso de John Wayne: Muere a los 72 años el legendario actor estadounidense, ícono indiscutido del cine “Western” de Hollywood y ganador de un premio Óscar por su papel en la película True Grit .

1981 – Intento de magnicidio contra Ronald Reagan: El presidente de los Estados Unidos es herido de bala en el pecho a la salida de un hotel en Washington D.C. por John Hinckley Jr., quien declaró haberlo hecho para impresionar a la actriz Jodie Foster.

2014 – Apertura del Mundial de Brasil: Comienza la Copa Mundial de la FIFA en San Pablo con el partido en el que la selección anfitriona derrota a Croacia por 3 a 1, dando inicio al torneo que coronaría a Alemania y dejaría a la Argentina como subcampeona.

Día Mundial contra el Trabajo Infantil: Fecha instituida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo de concientizar y movilizar esfuerzos globales para erradicar la explotación de niños, niñas y adolescentes en el ámbito laboral.

Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: