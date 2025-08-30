Cristóbal Colón nos engañó a todos: un estudio científico reveló cuál es su verdadero origen

Los manuales de historia señalaron durante siglos que Cristóbal Colón fue un navegante de origen genovés que protagonizó el mal llamado "descubrimiento de América" en 1492.

Sin embargo, un reciente estudio científico derriba esta teoría y asegura que el origen del gobernante de las Indias Occidentales es muy distinto al que él mismo publicó en su testamento.

Liderados por el forense español José Antonio Lorente, un grupo de especialistas de la Universidad de Granada confirmó que los restos de los restos de Cristóbal Colón permanecen en la Catedral de Sevilla, en España, un hallazgo que les permitió realizar un análisis genético y conocer su verdadera identidad.

Además, los restos se compararon con los de su hijo Hernando y su hermano Diego, también bajo estudio de los científicos españoles, en un trabajo que se extendió durante más de 20 años.

Cristóbal Colón nos mintió a todos: un estudio genético reveló su verdadero origen

La investigación señala que el perfil genético de Colón estaría vinculado al Mediterráneo occidental, específicamente a Sefarad, el nombre hebreo para la península Ibérica, donde los judíos sefardíes residían antes de la expulsión en 1492.

El trabajo de los investigadores comenzó en 2001, cuando se exhumaron los restos de Colón en la catedral de Sevilla para compararlos con los de su familia. A pesar de los avances iniciales, el estudio fue abandonado en 2005 debido a las limitaciones de la tecnología genética.

No obstante, con los avances científicos en los últimos años, el proyecto se reanudó en 2020, permitiendo obtener resultados más concluyentes. El análisis concluyó que Colón no era originario de Génova, como se había pensado tradicionalmente, sino de un entorno judío converso, lo que explicaría su relación con los Reyes Católicos.

Los resultados del estudio fueron compartidos a través de un documental transmitido por la televisión española, en el que se explicó que el apellido "Colón" podría haberse utilizado en Italia para referirse a niños abandonados, lo que contribuiría a la idea de que Colón ocultaba su origen.

Además, los análisis descartaron que Colón tuviera vínculos con otras localidades europeas como Portugal o Italia, aunque algunos estudios italianos habían sostenido previamente que el navegante era genovés. Según los expertos, la lengua castellana en la que Colón redactaba sus escritos también refuerza la hipótesis de su origen sefardí, ya que los judíos sefardíes hablaban las lenguas ibéricas.

El documental sugiere que Colón ocultó su identidad judía para evitar la persecución, ya que en su época los judíos estaban siendo fuertemente perseguidos por la Inquisición.

La protección que le brindaron los Reyes Católicos, especialmente a través de la intervención de Luis Santángel, un judío converso, le permitió presentar su proyecto de exploración a la reina Isabel, lo que finalmente llevó a la expedición a América.

Finalmente, aunque los resultados del análisis genético sugieren un origen sefardí, los expertos señalan que el ADN solo puede identificar el origen geográfico y étnico de una persona, no su lugar exacto de nacimiento.