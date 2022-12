COVID 19: Canadá lanza una nueva alerta para los no vacunados con refuerzos

Un estudio canadiense publicado este mes en la revista The American Journal of Medicine alertó por el riesgo "mucho más probable" que aquellas personas que no recibieron las vacunas contra el COVID 19 de refuerzo puedan protagonizar algún tipo accidente automovilístico.

El análisis elaborado sobre el examen de registros encriptados por parte del Gobierno local de más de 11 millones de adultos, identificó que el 16 % de los afectados por siniestros viales no habían recibido los fármacos anexos contra el Coronavirus.

"El 72 % de las personas no vacunadas concentraron más de probabilidades de verse involucradas en un accidente de tránsito grave, en el que al menos una persona fue transportada al hospital, que las personas que sí lo hicieron", subraya el paper.

La escala alcista se apoya en la hipótesis de una posible alerta que los conductores no vacunados "supera las ganancias de seguridad de los avances de la ingeniería automotriz moderna y también impone riesgos a otros usuarios de la carretera".

"Por supuesto, saltarse una vacuna COVID no significa que alguien tendrá un accidente automovilístico, sin embargo, aquellas personas que se resisten a las recomendaciones de salud pública también podrían descuidar las pautas básicas de seguridad vial" , amplia el informe.

No es la primera vez que los investigadores examinan el vínculo entre el comportamiento y el estado de inoculación. En 2021, otro estudio publicado en el Journal of Bioeconomics encontró una correlación entre la conducción arriesgada autoinformada y el no haberse vacunado contra la gripe .