Hito histórico

COTO inaugura el primer Data Center privado con triple certificación internacional en Argentina

Con una inversión superior a u$s 6,5 millones, este proyecto refuerza el compromiso estratégico de la compañía con la transformación digital,

COTO vuelve a marcar un hito en la innovación tecnológica nacional con la inauguración del "Alfredo Coto Datacenter", el primer y único Data Center privado de la Argentina en obtener triple certificación internacional en diseño, construcción y operación.

Con una inversión superior a 6,5 millones de dólares, este proyecto refuerza el compromiso estratégico de la compañía con la transformación digital, la seguridad de la información y la excelencia operativa.  

"El Data Center no sólo fortalece nuestra infraestructura tecnológica, sino que nos brinda agilidad, escalabilidad y resiliencia para acompañar el crecimiento de la compañía y ofrecer la mejor experiencia a clientes y colaboradores", señalaron desde la Dirección de Tecnología y Canales Digitales de COTO.

El nuevo centro es parte de un plan integral de modernización tecnológica que combina lo mejor de ambos mundos: infraestructura propia de última generación junto con soluciones en la nube. 

Esta estrategia híbrida permite a la compañía consolidar un ecosistema tecnológico de clase mundial, capaz de sostener su expansión y elevar los estándares de la industria en la región.

Con esta inauguración, COTO reafirma su liderazgo en el mercado argentino, continúa invirtiendo en el país y se posiciona como una de las empresas pioneras en infraestructura tecnológica en América Latina.

