La provincia de Mendoza acelera una de las obras viales más importantes de los últimos años y que promete cambiar la circulación en una región. Se trata de la Doble Vía del Este, un proyecto estratégico que apunta a conectarse directamente con la Ruta Nacional 7. Esta nueva autopista se convertirá en un eje central para el desarrollo de la región, dado que alivianará el tránsito, favorecerá los circuitos económicos y también el acceso al sistema de salud. Según informaron desde el Gobierno provincial, la segunda etapa de la Doble Vía del Este ya está en plena ejecución y presenta un ritmo superior al planificado. Este tramo se extiende desde unos 400 metros posteriores a la Ruta Provincial 60 hasta el carril Centro, consolidando una traza completamente nueva que forma parte de un proyecto integral en tres etapas. Entre los trabajos ya realizados se destacan la colocación de material de base, el alambrado completo y los empalmes con la traza existente. La Doble Vía del Este está pensada como una autopista moderna, con características que buscan mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito. Entre sus principales puntos se destacan: Este diseño permitirá una circulación más ágil y segura en una zona donde hoy el tránsito es intenso, especialmente por el transporte de cargas. Uno de los aspectos más importantes del proyecto es su futura conexión con la Ruta Nacional 7, una de las principales vías del país. Esta ruta forma parte del corredor bioceánico y conecta el este con el oeste argentino, siendo clave para el comercio y el transporte internacional. Cuando la obra esté finalizada, permitirá: Incluso, se prevé que desde el carril Centro se pueda acceder de forma más directa a esta vía nacional a través de nuevas conexiones ya pavimentadas. El alcance de esta obra va mucho más allá del tránsito. Según destacaron autoridades provinciales, tendrá efectos concretos en distintas áreas. La nueva vía mejorará la conectividad entre departamentos como Rivadavia, Junín y San Martín, impulsando la producción y el comercio local. Al tratarse de una autopista, permitirá descomprimir rutas actuales y reducir congestionamientos en zonas urbanas y rurales. Uno de los puntos más destacados es la mejora en el traslado de ambulancias, que podrán acceder más rápido a centros de mayor complejidad ante emergencias.