Construirán un nuevo túnel que terminará para siempre con el caos de tránsito

Inauguran un nuevo transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en menos de una hora

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que avanza con las obras de un importante túnel doble mano que pasará bajo las vías del tren. El paso conectará dos barrios y permitirá terminar con el tráfico que se genera en horas pico por la barrera ferroviaria.

De esta manera, se buscará reducir los tiempos de viaje y brindar una mayor accesibilidad.

El nuevo túnel que construirá el Gobierno de la Ciudad

La administración porteña avanza con su plan para eliminar las barreras ferroviarias y habilitar un tránsito más fluido. El túnel conectará los barrios de Linieres y Villa Luro al pasar por las calles Yerbal y Bacacay en la Comuna 10.

Las obras serán realizadas por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad en conjunto con Autopistas Urbanas (AUSA). El paso bajo nivel pasará por debajo de las vías del ferrocarril Sarmiento para lograr una mayor conectividad de ambos lados.

El ministro Pablo Bereciartua explicó que la infraestructura ya en construcción “mejorará la seguridad vial y agilizará la circulación de miles de vehículos y peatones entre ambos barrios”.

Cómo será el nuevo túnel bajo las vías del tren Sarmiento

El conducto se extenderá entre las avenidas Rivadavia y Bacacay, a pocos metros de la estación Villa Luro. Será una vía de doble mano con un carril de circulación en cada sentido y una altura de 4,30 metros que permitirá el paso de transporte liviano y pesado.

En la misma línea, se emplazarán pasarelas peatonales con escaleras y rampas para peatones y personas con movilidad reducida. A los lados se construirán calles de convivencia para el acceso de los vecinos a sus viviendas y comercios. Se sumará también una puesta en valor del espacio público al renovar mobiliario urbano y trabajos de forestación.

Obras del nuevo túnel. Fuente: GCBA.

Para mejorar la seguridad de la zona, se instalarán cámaras de monitoreo y nueva iluminación con tecnología LED. Respecto al sistema hidráulico, se instalará una estación de bombeo dotada de grupo electrógeno para funcionar ante cortes de luz.

Uno por uno, todos los detalles del nuevo túnel

Las características del nuevo túnel son las siguientes: