Conmoción: Murió el Puma Rodríguez "Jr"

Juan José Rodríguez , el supuesto hijo del famoso cantante venezolano José Luis Rodríguez, murió a los 53 años. Las causas del fallecimiento todavía no se conocen, pero la noticia fue confirmada por las hijas del reconocido artista.



La información sobre el primogénito no reconocido de José Luis se hizo viral luego de que sus hermanas, Lilibeth y Liliana, hicieran un posteo en Instragram.





Es importante destacar que la paternidad del difunto no se había aceptado, aunque el popular músico lo desconocía: "Dice que es hijo mío, pero no aguanta un ADN, o sea que no es", sostuvo.

¿Qué dijo la familia del Puma Rodríguez?

"Humildemente solicitamos el debido respeto en este difícil momento que como familia estamos viviendo", solicitaron las hijas del Puma y hermanas del fallecido y agregaron: "Honraremos tu vida y tu memoria, amado Juan José ‘Puma Jr'. nuestro!".

Respecto a las razones de la defunción del artista de 53 años, la familia explicó que están averiguando: "Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones".



José Luis Rodríguez remarcó en un programa colombiano de 1995 que se trataba de un sobrino "Ese muchacho es hijo de un hermano que está en Venezuela. Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que lo había reconocido.

El famoso artista lo aceptó como parte de la familia y remarcó que le daba "alegría" si él joven era feliz. "Si mi hermano lo reconoció, quiere decir que lleva el apellido. Si canta y quiere hacer su vida así, bienvenido sea", cerró el músico venezolano.

¿Quién fue Juan José Rodríguez?

El hijo del Puma tuvo 35 años de recorrido como artista donde publicó 14 discos. De hecho, hizo algunos covers de las canciones de su padre y algunos señalaban que su tono de voz era similar.

"Tuvimos una relación muy bonita mientras estuvo casado con Lila. Mi abuela consolidaba la unión familiar. Los Morillos y los Rodríguez se unían y compartíamos", narró Juan José y explicó que hasta lograron cierto vínculo con el exitoso artista y sus hijas.