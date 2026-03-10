Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires están subiendo por encima de la inflación, con barrios altamente demandados que enfrentan valores por encima del promedio porteño. Según el último informe hecho por el portal de clasificados Zonaprop, los alquileres en CABA subieron en febrero un 3,5% por encima de la inflación mensual (5%). En los últimos doce meses, el valor promedio de los alquileres registró una suba del 34,8%, también por encima de la inflación (32%), y levemente por encima del ajuste ICL (33,9%). De acuerdo con el relevamiento, un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires se ubica hoy en $ 679.578 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes se alquila por $ 790.801 por mes. En tanto, un departamento de tres ambientes alcanza los $ 1.060.751 mensuales. Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros: un alquiler se ubica en $ 1.322.428 por mes. Le siguen Palermo ($ 891.258 mensuales) y Núñez ($ 878.433 mensuales). Por el contrario, Lugano continúa como el barrio más económico, con un precio medio de $ 643.142 mensuales. Floresta ($ 674.060 por mes) y Liniers ($ 679.318 por mes) completan la lista. El inicio del ciclo lectivo volvió a impactar en el mercado de alquileres de la Ciudad. En Palermo Viejo, una microzona dentro de Palermo, la presión de la demanda estudiantil redujo la disponibilidad de departamentos en las últimas semanas. Desde el sector inmobiliario explicaron que en el primer trimestre crecen las consultas por monoambientes y dos ambientes, las unidades más demandadas por estudiantes que se mudan a Buenos Aires para empezar a cursar. El mayor volumen de consultas se concentra en monoambientes y dos ambientes en determinados barrios. Según operadores inmobiliarios, entre enero y marzo se registra la mayor cantidad de cierres de contratos en este tipo de unidades. De acuerdo con datos de Reporte Inmobiliario, entre enero de 2025 y enero de 2026 la inflación fue de 35,3%, mientras que los alquileres de departamentos usados estándar de un dormitorio subieron 36,47% y los de dos dormitorios 32,31% en el mismo período.