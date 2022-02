Cómo es y dónde queda la extraña "casa del revés" que es furor en Instagram

En un pequeño pueblo turístico de Sudáfrica, se encuentra la impresionante "Casa del revés" o Upside Down House (nombre original en inglés), que cautiva no solo a quienes la visitan sino también a todos los usuarios que expresan su asombro al ver las imágenes que se publican desde su cuenta oficial de Instagram.

La extraña casa dada vuelta se encuentra en Pretoria y en su cuenta de Instagram -@upsidedownhouse- se pueden apreciar las maravillosas fotos, no solo del lugar y sus distintas divisiones, sino también las sorprendentes ilusiones ópticas que se generan al ver a sus visitantes recorrerla.



Tal como puede verse en las fotos publicadas por la cuenta oficial, las habitaciones y los ambientes del interior, así como el baño con su inodoro y su ducha están a la altura del techo . Lo mismo sucede en el exterior, ya que sobre el jardín se encuentra apoyado el techo.



"Esta es una experiencia increíble, ya que la mente no puede comprender lo que está sucediendo" explican desde su propia página web. Y es normal, todo está patas arriba, incluido el mobiliario de la casa.

EL MUNDO DEL REVÉS

Foto: Upside down house South Africa

La "Casa del Revés" es una de las atracciones más innovadoras de esta ciudad sudafricana, por lo que -a diario- recibe cada vez más y más visitantes. Se ha convertido en una de los destinos preferidos por los turistas, no solo por su admirable arquitectura, sino también porque les permite tomarse fotografías que parecen sacadas de una película de ciencia ficción.



Sobre el pasto se encuentra apoyado el techo de la vivienda, mientras que en cualquier casa sería el piso, en esta casa está en la parte alta . Las habitaciones y ambientes del interior, en tanto, también están dadas vueltas. Y al ingresar al baño tanto el inodoro como la ducha están a la altura del techo.



"Los visitantes suelen pasar de una hora a dos horas dentro de la casa, tomando todo tipo de fotos (es increíble ver la creatividad que fluye). Teniendo en cuenta que la casa está construida en ángulo, por lo que contribuye enormemente a la ilusión y a la experiencia que uno tiene al entrar a la casa. No tenemos franjas horarias para ver la casa, ni tenemos un límite en la cantidad de veces que entra cada persona", comentan en su sitio web.



Foto: Upside down house South Africa

También cuenta con servicios de gastronomía que funcionan los 7 días de la semana, según su página web. No hace falta hacer reservas para ingresar; y en cuanto a los costos, los adultos pagan u$s 6,61 mientras que los niños (4 a 7 años) u$s 3,96. Por su parte, los bebés hasta 3 años y los mayores de 80 años entran gratis.



"La inspiración de la idea de esta ingeniosa casa surgió con la intención de reflejar la extraña sensación de que el mundo a veces se siente al revés", describen en la web de La Casa del Revés.