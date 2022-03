Cómo comprar Shiba Inu en España

Dado que el Shiba Inu es un token ERC-20, opera en el blockchain (cadena de bloques) de Ethereum. Hay más de un billón en circulación - una cantidad bastante grande, y cualquiera puede obtener una parte de estas monedas comprando en plataformas reguladas.

En ese sentido, varios sitios de cambio, billeteras y plataformas de valores importantes ahora soportan esta criptodivisa. Al momento de escribir esto, el Shiba Inu se ha apreciado en más del 90 millones por ciento en los últimos 12 meses, según lo confirmado por Coinbase

¿Dónde comprar Shiba Inu?

Hay varios lugares para comprar Shiba Inu en 2021. Las plataformas principales, como se destacó más arriba, incluyen billeteras, sitios de cambio, y nuestra recomendación personal - sitios de corretaje o valores. Para este último, aquí está la mejor plataforma a elegir:

eToro - visítelo aquí



Probablemente, haya visto anuncios de eToro en algún momento en los últimos meses. Estos muchachos están haciendo un gran esfuerzo para permitir que incluso los inversores más novatos inviertan en varios productos. Naturalmente, Shiba Inu es uno de estos productos, apoyado bajo el estandarte de las criptomonedas. La belleza de eToro es que puede registrarse en minutos, la plataforma no tiene comisiones, y puede incluso imitar las operaciones de inversores con trayectoria si así lo desea.

No es solo Shiba Inu en lo que puede invertir con eToro. Esto significa que tiene acceso a una amplia gama de criptomonedas una vez esté registrado.

Pros

Trading con cero comisiones

Regulado por la FCA

Capacidad para copiar las operaciones de otros inversores

Aplicación móvil elegante para invertir en Shiba Inu sobre la marcha

Contras

Se cobran tarifas por inactividad

Se cobra una pequeña tarifa por retiros

La atención al cliente no es perfecta

¿Cuál es la diferencia entre comprar y operar (hacer trading) con Shiba Inu?

Aunque muchas personas dirán ser inversores en Shiba Inu, este es, en realidad, un término muy amplio. Después de todo, hay varias maneras de invertir en Shiba Inu, en especial con instrumentos financieros. En primer lugar, puede ser comprador o trader cuando se trata del Shiba Inu. Los términos se pueden confundir a menudo, por lo que nos gustaría aclarar las cosas justo ahora:

Comprar

Realizar una compra fija por un precio fijo

Usualmente, se compra con el objetivo de guardar el activo

Poco o ningún análisis de gráficos o indicadores técnicos

Como se puede ver, comprar Shiba Inu es más parecido a hacer una transacción común y corriente, como comprar acciones. Usted decide cuántas monedas desea

comprar, observa el precio, y le da al botón de comprar. Por lo general, aquellos que planean comprar Shiba Inu no estarán demasiado preocupados por fijarse en los tiempos del mercado. Esto no quiere decir que no sea necesaria una debida diligencia, solo significa que normalmente no se utilizarán indicadores técnicos. Puede que haya visto el término ‘HODL' (hold on for dear life - aguarde por su vida) en la criptomoneda, esto es lo que probablemente hará como comprador de Shiba Inu.}

Trading

Se evaluarán los indicadores técnicos: volumen de operaciones, volatilidad, patrones de gráficos, etc.

HODL (aguardar) no será una estrategia principal

Es probable que se establezcan acciones futuras, los stop loss (limitar pérdida) son un excelente ejemplo

Se ejecutarán múltiples operaciones, en lugar de solamente una como se hace al comprar

El trading es mucho más específico que simplemente comprar Shiba Inu. Esta es una actividad llevada a cabo por inversores profesionales de criptomonedas, y no es para novatos. La moneda Shiba Inu es extremadamente volátil, y aunque se pueden lograr grandes ganancias, también se pueden sufrir grandes perdidas. Por supuesto, el objetivo del trading es evitar esto último, y obtener ganancias consistentemente mediante el uso de estrategias y técnicas.

¿Cómo comprar Shiba Inu online?

En este punto, debe quedar claro que comprar Shiba Inu en línea es posible y bastante sencillo para la mayoría de personas. Con esto dicho, aún es necesario registrarse en una plataforma designada para involucrarse con la moneda. Esto es lo que necesita hacer:

1. Escoja una plataforma apropiada - se recomienda eToro!

2. Proceda a registrar una cuenta nueva

3. Inicie sesión e introduzca fondos en su cuenta con un método bancario soportado

4. Busque la moneda Shiba Inu e indique cuánto desea comprar

5. Ejecute la compra dando al botón de compra

Todo este proceso puede completarse en unos cinco minutos. Y una vez haya configurado una cuenta con fondos, su primera compra de Shiba Inu está a un clic de distancia. En ese sentido, asegúrese de dirigirse a eToro para una experiencia segura, confiable y profesional

¿Cómo operar con Shiba Inu?

Si comprar para guardar no le es muy atractivo, el trading con Shiba Inu podría ser para usted. Pero solo para reiterar, hacer trading con Shiba Inu es ciertamente una habilidad especializada, y no debería ser una actividad que se realice a la ligera. Sin embargo, si se siente seguro y quiere probar el trading con Shiba Inu, solamente siga los siguientes pasos:

1. Regístrese con nuestro corredor recomendado

2. Complete el proceso de registro

3. Inicie sesión y procese su primer depósito para tener fondos disponibles

4. Eche un vistazo a los diversos servicios: ETF, estándar, CFD, trading a crédito, etc.

5. Escoja su opción preferida y complete la operación

El trading con Shiba Inu es, sin duda, más versátil que simplemente comprar la moneda. Y en eToro, obtiene una experiencia en trading verdaderamente completa. Así que regístrese y empiece a hacer trading e una vez en una de las principales plataformas de corredores del Reino Unido hoy.

¿Cuáles son las diferentes formas de pagar por Shiba Inu?

A pesar de lo que puedan pensar algunos novatos en criptomonedas, el Shiba Inu no tiene que comprarse con dinero Fiat regular. De hecho, hay varias maneras de invertir en Shiba Inu en 2021, y los métodos más comunes se discuten a continuación:

Bitcoin

Bitcoin es, por mucho, la criptomoneda más popular, y casi todas las plataformas que admiten compras de criptomonedas tienen Bitcoin en su lista. Esto provee una manera única de continuar y comprar Shiba Inu. De hecho, puede comprar una cantidad determinada de Bitcoin, y luego comprar Shiba Inu por medio de trading. Básicamente, esto evita la necesidad de convertir cualquier reserva de Bitcoin en Shiba Inu, ya que puede hacerlo directamente de este modo.

Ethereum

Relacionado con el trading entre pares, Ethereum es otra criptodivisa que puede comprar y luego puede convertir en Shiba Inu. Dado que Ethereum es la segunda criptomoneda más grande por capitalización del mercado, existe una gran posibilidad de que Ethereum también mantenga su valor. Así que cuando compra Ethereum con la intención de convertirlo en Shiba Inu, no se estará arriesgando demasiado, ¡no según los estándares de las criptomonedas! Simplemente, busque el par ETH/SHIB en su plataforma escogida para comprar Shiba Inu de esta manera.

Dogecoin

La tercera combinación a considerar es DOGE/SHIB. Curiosamente, a pesar de que el Shiba Inu es un rival directo del Doge, puede operar con ellos como un par. El Dogecoin no tiene el mismo valor de moneda que el Bitcoin o el Ethereum, lo que hace que averiguar los valores comerciales sea algo más fácil. Pero tenga en cuenta que el Dogecoin es usualmente más volátil que el Ethereum y el Bitcoin, así que espere más fluctuaciones en el precio cuando haga trading con Shiba Inu de esta manera.

Dinero Fiat

Si no quiere profundizar en el trading de pares, que es algo difícil al comienzo, comprar Shiba Inu con moneda Fiat es el camino a seguir. En el Reino Unido, por supuesto, esto significa que puede comprar Shiba Inu con GBP. Esto es más sencillo y fácil de entender, y evita tener que comprar una criptomoneda diferente antes de comprar Shiba Inu. Y en ese sentido, aquí hay algunos métodos comunes de pago que puede usar para comprar Shina Inu con GBP:

PayPal

PayPal es una plataforma muy popular para comprar en línea. Es aceptado por un vasto número de sitios web/plataformas a escala global. Es verdad que necesita configurar una cuenta de PayPal antes de poder usar esta opción, pero vale la pena. PayPal es increíblemente seguro, millones de compradores y vendedores confían en este, y su información bancaria nunca es compartida, ¡lo cual es siempre algo bueno!

Transferencia bancaria

En el Reino Unido, casi todo el mundo tiene acceso a la banca en línea. Por lo tanto, realizar una compra mediante una transferencia en línea es pan comido. Puede acceder a su cuenta a través de un computador o un teléfono, configurar el pago deseado, y luego transferir fondos de forma instantánea. Esto también es altamente seguro, ya que las transacciones deben ser completadas y autorizadas manualmente.

E-wallets

Las e-wallets o billeteras digitales, como se les llama en ocasiones, han ganado popularidad en los últimos años. Las e-wallets como Skrill y Neteller lideran el panorama, sin embargo, también hay otras disponibles. Al igual que PayPal, estos

son proveedores de pago de terceros en los que puede almacenar fondos y pagar sin compartir detalles financieros sensibles. Las transacciones también son usualmente instantáneas con estas billeteras, ¡con máximos bastante altos!

Tarjetas de Crédito/Débito

Las tarjetas débito y crédito son herramientas esenciales en la sociedad de hoy en día. Todos hacemos compras con estos métodos, ¡la mayoría a diario!. Por lo que, cuando se trata de comprar Shiba Inu con una tarjeta débito o crédito, estará familiarizado con su uso. Este método requiere que comparta los detalles de la tarjeta, pero las transacciones se hacen al instante, y el cifrado SSL está presente en plataformas de trading de confianza, manteniendo su información protegida.

¿Qué considerar al comprar Shiba Inu?

Por decir lo obvio, comprar Shiba Inu es una actividad que debería llevarse a cabo con cierto grado de precaución, como cualquier inversión en criptomonedas. Hay factores importantísimos a considerar para garantizar que está seguro y que obtiene el mejor valor por precio, como se destaca a continuación:

Sus propias circunstancias financieras

Dada la corta vida del Shiba Inu en comparación con otras monedas, es naturalmente más volátil que otras. Por lo tanto, es importante que, cualquiera sea el dinero que invierta en Shiba Inu, no sea patrimonio que necesite para cubrir los

gastos diarios. Su inversión puede, de hecho, disminuir, pero por supuesto, también puede dispararse.

Volatilidad

Hablando de volatilidad, debe estar preparado para montarse en la montaña rusa con el Shiba Inu. Actualmente, el valor de la moneda ha aumentado en más de 90 millones por ciento en 12 meses. No obstante en este viaje, Shiba Inu también ha tenido meses en donde ha perdido el 80% de su valor total. Ser capaz de soportar estos altibajos es fundamental.

Tarifas de trading

Si planea operar con Shiba Inu, lo que significa que hará muchas transacciones, las tarifas se vuelven cruciales. Algunas plataformas cobran entre el 1-3% por operación, especialmente si realiza una compra a través de una billetera. Por otra parte, hay plataformas que cobran 0% por las transacciones, siendo esta última más preferible, por supuesto.

Cargos por depósito

En un mundo ideal, cada centavo que deposite debería ser suyo para operar con Shiba Inu. Después de todo, es dinero que ha ganado con esfuerzo, así que ¿por qué pagar una tarifa por simplemente depositar fondos en su cuenta? Naturalmente, elegir plataformas sin cargos por depósito es beneficioso.

Reputación de la plataforma

Como se enfatizó en todo momento, muchas plataformas le permiten comprar Shiba Inu en estos días. Pero no todas están reguladas, son confiables o seguras. Nosotros evitaríamos usar plataformas que son completamente nuevas, y definitivamente debería evitar plataformas que hayan tenido ataques o filtraciones serias en el pasado.

¿Es seguro comprar Shiba Inu en línea?

Si quiere comenzar a comprar Shina Inu en línea, hay varias formas de hacerlo de manera realmente segura. La primera opción es comprar Shiba Inu a través de plataformas confiables y reputadas, por supuesto, con eToro siendo nuestra recomendación número uno. Pero más allá de la elección inicial de dónde comprar Shiba Inu, existen otras precauciones que puede tomar:

Cree un nombre de usuario y contraseña únicos para su cuenta

Establezca preguntas de seguridad al registrarse

Verifique su dirección y su identificación lo antes posible una vez registrado

Configure una autenticación de dos pasos (Google Authenticator) para agregar capas de seguridd

Considere el almacenamiento en frío si tiene grandes reservas de Shiba Inu

Puede implementar todos estos consejos si así lo desea, y ciertamente ayudará tanto a comprar como a guardar Shiba Inu de manera segura. Sin embargo, los consejos que elija aplicar dependen en última instancia de usted.

¿Cómo guardar Shiba Inu?

El almacenamiento de Shiba Inu se realiza principalmente a través de billeteras virtuales. Ahora, estas billeteras pueden ser online u offline, que es donde las cosas se vuelven un poco técnicas. Pero de cualquier forma, tendrá ‘claves' únic

solo usted sabrá, y estas claves son esencialmente las direcciones digitales de su billetera. Aclarado esto, distingamos rápidamente entre las dos billeteras:

Billeteras Offline (sin conexión)

Suelen denominarse billeteras de ‘almacenamiento en frío'. Y el nombre proviene del hecho de que estas billeteras le permiten guardar su Shiba Inu sin una conexión a internet. Son básicamente libros contables en forma de memorias USB, y puede transferir su Shiba Inu desde una cuenta online a este libro contable para tenerlos sin conexión. Hacerlo evita que los piratas se apoderen de su Shiba Inu, ya que físicamente no pueden hacerlo sin las claves únicas de su dispositivo USB

Billeteras Online

El almacenamiento de Shiba Inu en billeteras en línea es definitivamente el método más simple de los dos. De nuevo, tendrá claves privadas con estas billeteras, las cuales deben mantenerse seguras. Algunas personas prefieren anotar las claves, evitando así que la información sea interceptada en cualquier dispositivo. Puede acceder fácilmente a su billetera Shiba Inu vía software, aplicaciones de escritorio, o a través de aplicativos nativos, como el caso de Coinbase.

¿Cómo vender Shiba Inu?

Puede vender Shiba Inu cuando quiera. Hacerlo es efectivamente tan fácil como adquirir la moneda en primer lugar. De hecho, sus opciones para vender son incluso más flexibles que comprar, como se detalla aquí:

P2Ps

Aquellos con reservas de Shiba Inu pueden comprar y vender fácilmente entre amigos o extraños. Esto se conoce como transacciones peer-to-peer (de igual a igual), y puede incluso utilizar Shiba Inu para pagar productos o servicios de esta manera.

Cajeros automáticos

Gracias a una reciente alianza con Coin Cloud, el Shiba Inu se puede vender en cajeros automáticos. Dicho esto, solo está disponible en Estados Unidos, aunque podría llegar al Reino Unido en un futuro cercano. Al momento de escribir esto, ya hay más de 4,000 cajeros con esta función en Estados Unidos.

Cuentas de valores o corretaje

Esta es una de las mejores maneras y más seguras de vender su Shiba Inu. Plataformas como eToro son su mejor opción, y los beneficios incluyen la estructura de comisiones sin tarifas, seguridad en la transacción, y velocidades de procesamiento de ventas instantáneo.

Billeteras en línea

Si guarda Shiba Inu en una billetera online, esto usualmente quiere decir que también ha comprado sus monedas a través de esa plataforma. Siendo ese el caso, puede entonces vender su Shiba Inu nuevamente a la plataforma, aunque esto por lo general involucra un pequeño cargo.

Sitios de cambio (Exchanges)

Los sitios de cambio son las plataformas a las que recurren aquellos interesados en hacer trading con Shiba Inu. Los sitios de cambio son usualmente amigables con respecto a tarifas y opciones bancarias disponibles. Sin embargo, pueden ser un poco complicados para los nuevos.

¿Vale la pena comprar Shiba Inu ahora mismo?

Es difícil refutar una inversión en Shiba Inu ahora mismo dado el aumento en el valor de la moneda. El crecimiento del precio de más del 90 millones por ciento es un poco difícil de ignorar. Pero siendo que el Shiba Inu aún tiene un valor tan bajo, viene con el asunto de que es más volátil que las monedas establecidas. Claro, puede obtener millones de monedas por unos pocos cientos de libras, pero es probable que se presentan altibajos importantes. No obstante, de nuevo, no es muy diferente de cualquier otra criptomoneda, ¡simplemente podría ser más grave que otras!

Teniendo en cuenta todo esto, creemos que el Shiba Inu podría seguir los pasos de su hermano mayor, Dogecoin, pero no es garantía de nada. Por lo tanto, si decide invertir en Shiba Inu, ¡asegúrese de estar preparado para la montaña rusa!

Pensamientos finales

Siendo totalmente honestos, el Shiba Inu sigue siendo una inversión especulativa en el 2021. Lleva existiendo poco más de 12 meses, lo que significa que la moneda y el proyecto subyacente están en una etapa muy temprana. Sin embargo, al presenciar aumentos de precio tan prometedores, es mejor tener un pedazo del pastel que nada. El Shiba Inu también ha entrado anteriormente en el top 10 de las criptomonedas por capitalización de mercado, lo que es una señal de compra fuerte.

Para concluir, definitivamente podemos esperar un viaje agitado en el mundo del Shiba Inu. Pero es uno que estará lleno de emoción, giros y vueltas, y con suerte, ganancias continuas para aquellos que se arriesguen a invertir.

Preguntas frecuentes

¿Puedo comprar Shiba Inu en cualquier país?

Desafortunadamente no. El Shiba Inu solo puede comprarse y venderse en países que hayan legalizado las criptomonedas.

¿Hay algún límite de cuantos Shiba Inus puedo comprar?

No, y con el bajo valor de la moneda Shiba Inu, podría obtener millones de monedas por una cantidad relativamente pequeña.

¿Puedo comprar Shiba Inu sin identificación?

No. Una vez abra una cuenta para trading en línea, necesitará verificar los detalles proporcionados para empezar a comprar Shina Inu.

¿Puedo comprar Shiba Inu instantáneamente?

Seguro. Después de registrar su cuenta online y haya añadido fondos, puede comprar Shiba Inu casi inmediatamente.

¿Qué es Shiba Inu?

Shiba Inu es lo que se conoce como una ‘moneda meme', aunque técnicamente hablando, es una criptomoneda descentralizada.

¿Cómo funciona el Shiba Inu?

Siendo Ethereum su base, el Shiba Inu es un token ERC-20. Sin entrar en tecnicismos, esto quiere decir que el Shiba Inu puede crear y ejecutar contratos inteligentes para servicios y productos descentralizados.