Hizo de su pasión por viajar un estilo de vida: la trayectoria, las nuevas apuestas y los consejos de Tupi Saravia

En 2015, Martina "Tupi" Saravia encontró un problema en el mercado y le propuso a diversas marcas una solución. Con su pasión por viajar y hacer contenido, la influencer argentina, que cuenta con 347 mil seguidores en Instagram, creó un proyecto que la llevó a recorrer todo el mundo.

Con su mejor amiga, Barbie Pérez, apostaron a un proyecto: "La idea era proponerle a marcas que formen parte de nuestro viaje para poder sustentarlo. Queríamos viajar y conocer el mundo, pero no teníamos cómo hacerlo. Entonces, lo que se nos ocurrió fue, ´por qué no le proponemos a las marcas hacer una campaña en el exterior, llevamos un fotógrafo, ella es modelo, yo productora, y hacemos la campaña afuera'", contó Tupi Saravia.

Más adelante se sumarían los gemelos Rodolfo y Aquiles Pirovano que, con su expertise en videos y filmmaking , complementarían los contenidos con piezas audiovisuales. A nivel personal, Rodo comenzó una relación con Tupi y luego se casaron.

Tupi recuerda que su primer destino, Costa Rica, fue el punto de inflexión dentro del proyecto, dado que le abrió las puertas para los próximos destinos: "Después de ese viaje, hicimos miles más, ahí arrancó. Grecia, San Francisco, Hawái, y después a partir de ahí ya Rusia, nos fuimos a China.

La influencer con más de 300 mil seguidores en Instagram remarca que no busca solo hacer contenido para las marcas, sino también promociones, son los dos vectores que manejan en el proyecto.

La propuesta de valor

En relación a cómo hicieron para convencer a las marcas que les financien un viaje a cambio de generales contenido, Tupi explicó que "les facilitamos hacerle una campaña en el exterior porque le armábamos todo nosotros. Encontramos la brecha donde las marcas quizás no podían hacerlo, no querían hacerlo, no tenían el tiempo y nosotros fuimos y le brindamos una solución a eso".

Igualmente, la influencer relata que, en ocasiones, "nos han cerrado la puerta en la cara", confiesa.

Pero, para 2017, eran las marcas las que les proponían los viajes y les financiaban los contenidos, y progresivamente las contactaban aerolíneas y agencias de viajes. En paralelo, sumaba seguidores en Instagram que le preguntaban "cómo hacés para viajar". Así fue como el perfil emprendedor de esta licenciada en publicidad se fue plasmando concretamente como influencer.

Redes sociales y ser influencer

Desarrollarse en un nicho es el consejo más conocido, pero cambiarlo es también un verdadero desafío dentro del mundo del emprendedurismo, y Tupi Saravia es un ejemplo de ello: "En su momento mi nicho era 100% moda y fui virando a todo lo que tenía que ver con viajes y a esto de ser influencer".

"El feed de Instagram era donde yo podía plasmar mi contenido más aspiracional y en las historias era donde yo podía mostrarme como mi personalidad y mostrar el detrás de escena, más genuina. Entonces eso hizo que yo pueda conectar más con la gente que me sigue y también fui virando mi nicho de moda a más viajes".

Los objetivos y futuro de Epishi World

Además de ofrecerle contenidos a las marcas, Tupi, junto a sus socios, desarrollaron Epishi World, una plataforma donde ofrecen viajes grupales en destinos exóticos y más de 5000 alumnos participan de los workshops sobre creación de contenido.

Los objetivos rondan en "armar una comunidad de jóvenes viajeros que compartan un mismo interés y que aprendan sobre fotografía; ese es el valor diferencial; no solo sobre viajar a destinos exóticos, sino también aprender a hacer contenido de manera rápida", explica Tupi.

"Cuando más marcas me empezaron a decir que sí, y menos que no, ahí realmente hice el click de que esto es un laburo, no un pasatiempo", reflexiona la influencer sobre el momento en el que se dio cuenta que podía vivir de lo que le apasiona.

Los consejos de Tupi Saravia

"Siempre van a haber palos sobre la rueda, siempre habrán portazos en la cara, siempre va a haber gente que te diga que ´no, que no cree, o que no puede, o que no confía en que podés".

"Te van a cerrar puertas en la cara, pero, mi terquedad pudo más".

"El consejo que le daría a la gente que está tratando de encontrar su voz en redes sociales es que se animen, que estudien y que se preparen".