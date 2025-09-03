Chau cansancio: la hierba ideal para agregar al mate que ayuda a potenciar tu energía
Este ingrediente natural ayuda a mejorar la concentración y despejar la mente, sin alterar el equilibrio emocional. Se lo distingue por su sabor 100% refrescante.
El mate no solo es una simple infusión para los argentinos. Esta bebida, a base de hojas de yerba mate, es un verdadero ritual y un sinónimo de encuentro entre familiares y/o amigos.
Si bien cada persona tiene su modo de prepararlo, ya son varios los que rompieron con la estructura tradicional y se animaron a sumar un ingrediente clave para ampliar sus beneficios.
Precisamente, se trata de las hierbas naturales, entre las cuales aparece la menta, un yuyo que se destaca por su capacidad revitalizadora.
Por qué la menta es fundamental para el mate
El café suele ser la bebida predilecta para combatir el sueño. No obstante, el mate también puede transformarse en una alternativa más que recomendada, siempre y cuando se le agregue menta.
Esta hierba, que cuenta con un sabor refrescante, no solo despierta el paladar, sino que también ayuda a recuperar la energía de manera 100% natural.
Por ese motivo, si se incorpora menta al mate, sus propiedades transformarán cada cebada en una poderosa fuente de bienestar físico y mental.
Qué beneficios aporta la menta en el mate
La clave está en su efecto energizante (mentol), un componente natural que estimula el sistema nervioso central.
Además, este yuyo promueve un mayor estado de alerta, ayuda a mejorar la concentración y despejar la mente, sin alterar el equilibrio emocional.
A continuación, algunos de sus beneficios:
- Refuerza la digestión: es esencial para aliviar molestias como la hinchazón, los gases y la acidez estomacal.
- Relaja y reduce el estrés: su aroma y sus propiedades naturales favorecen la calma y el bienestar emocional.
- Mejora la respiración: actúa como descongestionante natural, facilitando la respiración en casos de resfrío o alergias.
Cómo incorporar la menta en el mate: paso a paso
- Hojas frescas: luego de lavarlas, se colocan algunas hojas directamente sobre la yerba, permitiendo que liberen su aroma y sabor de forma progresiva.
- Menta seca: disponible en herboristerías, se puede mezclar con la yerba antes de preparar el mate.
- Infusión de menta: preparando un té de menta y utilizándolo en lugar del agua caliente tradicional, se obtiene un mate de sabor suave y uniforme.
Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
