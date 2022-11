Centro Pinturerías llega a Uruguay

La tradicional cadena de franquicias Centro Pinturerías continúa con su plan de crecimiento. Además, de inaugurar un primer local en la provincia de La Pampa, ahora también, se vuelve internacional y llega a Carmelo, Uruguay.

De la mano de unos de sus franquiciantes de mayor antigüedad, el negocio expande su frontera y su know how a un nuevo mercado. Ahora el país vecino también podrá contar con el asesoramiento experto, además de productos de calidad como Alba (Inca en Uruguay) y Cetol, todas marcas del grupo AkzoNobel. Con una inversión inicial de u$s 50.000 abre un local de 100 metros cuadrados para exportar el mejor servicio de atención al cliente en materia de pinturas.

"Es un negocio realmente atractivo por múltiples motivos. Rentabilidad, herramientas de capacitación, innovación y la posibilidad de un aprendizaje permanente. Nos convertimos en una gran alternativa para muchos inversores y/o emprendedores que buscan una nueva forma de generar ingresos" completa Víctor Ramírez, Gerente de franquicias de Centro Pinturerías para Cono Sur .

"Estamos contentos y emocionados por poder abrir esta primera franquicia en Uruguay, tal como hicimos hace 30 años en Argentina, cuando abrimos nuestro primer local. Agradecemos que nos hayan tenido en cuenta para ser los primeros en hacer este desembarco", indicó Pedro Rojas, inversor.

Asimismo, Centro Pinturerías pone un pie en La Pampa, realizando una inversión de $ 5 millones para conquistar así la provincia número 20 de Argentina en un espacio de 160 m2. A su vez, se encuentra estrenando una app, que si bien es de uso exclusivo para franquiciados, nace con el objetivo final de agregarle valor también a los usuarios finales. Incluso cuenta con nuevas herramientas de gestión que mejorarán el servicio y la comunicación.

La franquicia, con más de 50 años de expertise en pinturas, se convirtió en la cadena de pinturerías con mayor trayectoria del país. Ya tiene 214 franquicias distribuidas en 20 provincias de Argentina. En los últimos 5 años experimentó un crecimiento de un 38% aproximadamente en la cantidad de locales rankeando en el Top 10 de empresas franquiciantes.