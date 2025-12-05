Cada vez son más las personas que eligen soluciones naturales para cuidar mejorar el jardín sin gastar de más. La mezcla de vinagre y cáscara de banana se volvió sumamente popular por aportar nutrientes clave al suelo y mejorar el crecimiento de las plantas.

Para qué sirve esa mezcla en el jardín

La cáscara de banana contiene potasio, fósforo y magnesio, los cuales son tres minerales esenciales para el desarrollo vegetal. El vinagre, por su parte, acelera la descomposición de la cáscara y permite liberar esos nutrientes en menos tiempo. Además, ayuda a bajar el pH del suelo, algo que beneficia a especies que prefieren ambientes más ácidos.

Al diluirla con agua se convierte en un producto seguro que garantiza el crecimiento de las plantas.

Cómo preparar el fertilizante casero

Juntar las cáscaras : guardarlas cáscaras de banana en un recipiente limpio.

Agregar vinagre : cubrirlas con vinagre blanco o de manzana. Asegurase de que queden completamente sumergidas.

Reposar : dejar la mezcla en reposo por al menos 48 horas. Durante ese tiempo, los nutrientes se liberan.

Diluir con agua: antes de usarla, mezclar el líquido con agua en partes iguales. Así se evita que el vinagre afecte el suelo.

Cómo usar la mezcla correctamente