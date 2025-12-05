En esta noticia

Cada vez son más las personas que eligen soluciones naturales para cuidar mejorar el jardín sin gastar de más. La mezcla de vinagre y cáscara de banana se volvió sumamente popular por aportar nutrientes clave al suelo y mejorar el crecimiento de las plantas.

Para qué sirve esa mezcla en el jardín

La cáscara de banana contiene potasio, fósforo y magnesio, los cuales son tres minerales esenciales para el desarrollo vegetal. El vinagre, por su parte, acelera la descomposición de la cáscara y permite liberar esos nutrientes en menos tiempo. Además, ayuda a bajar el pH del suelo, algo que beneficia a especies que prefieren ambientes más ácidos.

Al diluirla con agua se convierte en un producto seguro que garantiza el crecimiento de las plantas.

Cómo preparar el fertilizante casero

  • Juntar las cáscaras: guardarlas cáscaras de banana en un recipiente limpio.
  • Agregar vinagre: cubrirlas con vinagre blanco o de manzana. Asegurase de que queden completamente sumergidas.
  • Reposar: dejar la mezcla en reposo por al menos 48 horas. Durante ese tiempo, los nutrientes se liberan.
  • Diluir con agua: antes de usarla, mezclar el líquido con agua en partes iguales. Así se evita que el vinagre afecte el suelo.

Cómo usar la mezcla correctamente

  • No aplicarlo directamente sobre las hojas.
  • Probarlo primero en una planta para ver cómo reacciona.
  • Usarlo en suelos que toleren acidez, como los de hortensias, azaleas o frutales.
  • Si se tiene compost, se puede sumar las cáscaras directamente sin vinagre.