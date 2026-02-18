Los colectivos son parte fundamental del sistema de transporte público en Buenos Aires junto con los trenes, el subte y el premetro. Una de las líneas más utilizadas modificó su recorrido para optimizar su tiempo de viaje y evitar una de las zonas más congestionadas. La línea 55, que une Barrancas de Belgrano con Villa Luzuriaga, anunció un cambio en su recorrido. Desde el 13 de febrero, las unidades que circulen por el barrio porteño de Palermo lo harán por rutas alternativas para evitar la congestión generada por el predio de La Rural. De esta manera, cuando se dirijan hacia la zona de Barrancas de Belgrano, circularán por las calles Serrano y José A. Cabrera. Cuando realicen el recorrido hacia zona oeste, doblarán directamente hacia la calle Thames. De esta manera, el nuevo esquema permitirá un acceso más ágil a las calles principales del barrio. La UGATT (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) indicó se sumará al paro general de la CGT “en defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga”. De esta manera, confirmaron que el paro de transporte será “el día que se trate la reforma laboral en Diputados”. Por su parte, la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) señaló que se sumará a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. En la misma línea, informó que habrá libertad de acción gremial, por lo que cada sindicato podrá determinar por su cuenta como actuar.