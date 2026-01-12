Cambia el polo magnético: el fenómeno que obliga a recalibrar mapas y tecnologías

El polo norte magnético volvió a moverse y los científicos ajustaron el modelo global que guía la navegación. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el British Geological Survey presentaron el World Magnetic Model 2025 (WMM2025), una herramienta clave para la aviación, la navegación marítima y los sistemas GPS que usamos a diario.

¿Dónde está ahora el polo magnético?

El punto hacia el que apuntan las brújulas se alejó del Ártico canadiense y se acerca cada vez más a Siberia. Desde su primera ubicación medida en 1831, recorrió más de 2.200 kilómetros.

Lo más llamativo es que su velocidad bajó: pasó de avanzar entre 50 y 60 km por año a unos 35 km, la desaceleración más grande registrada.

Este movimiento no afecta el polo geográfico, que es fijo, pero sí impacta en la orientación magnética. El cambio se debe a los movimientos del hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra, que generan el campo magnético que nos protege de la radiación solar.

¿Por qué se actualiza el WMM cada cinco años?

El World Magnetic Model es la referencia oficial para gobiernos, fuerzas armadas y empresas tecnológicas. Lo usan la aviación civil, las marinas comerciales y militares, la OTAN y fabricantes de móviles y autos para calibrar brújulas digitales.

La versión WMM2025 estará vigente hasta 2029, salvo que ocurra un cambio abrupto en el campo magnético.

La gran novedad: más precisión

El nuevo modelo incorpora una versión de alta resolución (WMMHR2025) que mejora la exactitud de 3.300 km a unos 300 km en el ecuador. Esto reduce errores en rutas complejas, sobre todo en zonas polares.

Para viajes cotidianos, el impacto es nulo, pero en vuelos transcontinentales o navegación oceánica, un modelo desactualizado puede generar desvíos de decenas de kilómetros.

Zonas críticas y riesgos

El WMM2025 también actualiza las áreas de “apagones magnéticos” cerca de los polos, donde las brújulas pierden fiabilidad. Esta información es vital para planificar rutas aéreas y misiones científicas en entornos extremos.