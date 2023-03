Bill Gates recomienda estos cuatro libros para abrir tu mente y hacerte un genio

Es sabido de hace tiempo el fanatismo de Bill Gates por los libros. A través de su blog personal, "GatesNotes", el multimillonario dedica tiempo a explicar y describir los títulos que más le gustaron o marcaron, como así también cuestiones relacionadas a la memoria.

Negocios, biografías e historias reales son algunas de las secciones que lo deleitan. Pero, el cofundador de Microsoft tiene como predilecto un tipo de lectura: la ciencia ficción.

Algunos consideran a este género como un paso hacia la creatividad. Además, brinda la posibilidad de tener visión a futuro, por lo que permite disponer de mayor apertura de ideas en la mente y enfocarnos en los conocimientos que pueden cambiar el mundo.

Cuáles son los libros que recomienda Bill Gates para hacerte un genio

The Power

De acuerdo al comentario de Bill Gates, la autora del libro "The Power" -Naomi Alderman- explora en el texto cómo es la relación entre hombres y mujeres, y entre mujeres entre sí.

Allí busca revelar el funcionamiento del poder y del género en estos tiempos, caracterizado por una lucha constante.

"Algunos hombres toman las armas en un intento desesperado por mantener el control. Algunas mujeres encuentran su nuevo poder embriagador y exigen una retribución brutal sobre los hombres", explica el magnate.

Además, según Gates, este libro es "un recordatorio convincente de cómo es la vida de las mujeres de todo el mundo y las injusticias e indignidades que enfrentan".

The Ministry of the Future

Amigos de Bill Gates le recomendaron el libro de Kim Stanley Robinson, ya que hace énfasis en lo que pasaría en el futuro si el cambio climático continuase empeorando.



El protagonista de esta historia es Frank May, un trabajador humanitario estadounidense que está haciendo todo lo posible para salvar vidas en India. La ola de calor aumenta considerablemente con el paso de los días, por lo que se genera la destrucción de la red de electricidad y el país se transforma en un caos.

Para Gates, "The Ministry of the Future" es un gran ejemplo de un escenario que podría darse en el futuro. Pide al público que se tome el tiempo de leerlo y reflexionar sobre la cuestión climática.

Stranger in a Strange Land

"De toda la ciencia ficción que leí cuando era adolescente, Stranger in a Strange Land es mi favorita", aseguró el empresario sobre el texto de Robert Heinlein.



Se trata de un libro que llama a reflexionar sobre los cambios en el mundo futurista. El protagonista principal es Michael Valentine Smith, "que es criado en Marte por marcianos y luego regresa a la Tierra como un adulto joven".

Después de algunas aventuras tempranas, Michael "queda fascinado por las religiones del mundo". Entendiendo el contexto de la novela, Gates remarca que "las religiones son más poderosas políticamente de lo que son hoy, y Smith decide comenzar la suya propia".

Seveneves

Otro de los libros que llamó la atención de Gates. ¿Por qué motivo? El autor de "Seveneves", Neal Stephenson, narra una historia en la que la luna explota sin razón alguna, confirmando así que sus fragmentos caerán sobre la Tierra en un plazo de dos años.

Con la posibilidad de que se haga efectiva la extinción humana, los gobiernos de todo el mundo tendrán que trabajar unidos para sobrellevar este dilema. Sin embargo, sólo unos pocos podrán salvarse de semejante catástrofe.

"Seveneves me recordó todas las cosas que amo de la ciencia ficción. Es una gran novela en la que perderse, aprender y pensar. Más que cualquier otra cosa, me hace pensar que debería volver a leer ciencia ficción de nuevo", afirmó el magnate.