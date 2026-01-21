El Banco de la Nación confirmó un crecimiento del 124% en sus préstamos en moneda extranjera durante 2025, consolidándose como uno de los principales motores del crédito en un año marcado por la estabilización económica y la recuperación del financiamiento en dólares.

Según informó la entidad en su balance anual, el stock total de préstamos creció un 53% interanual , superando ampliamente la inflación del período y posicionando al banco estatal como protagonista clave en la expansión del crédito bancario argentino.

Créditos hipotecarios: cuál es el programa para acceder a la vivienda propia

El programa “+Hogares con BNA” se convirtió en el producto estrella del año. El Banco Nación otorgó 21.500 créditos hipotecarios por un monto total de $ 2,4 billones, concentrando casi la mitad (49,5%) de todas las hipotecas del sistema financiero nacional.

Lo más destacado fue la reducción drástica en los tiempos de tramitación: lo que antes demandaba aproximadamente 200 días entre la solicitud y el desembolso, ahora se resuelve en menos de 50 días gracias a la digitalización de procesos. Esta mejora permitió que el 40% de los tomadores fueran clientes nuevos del banco.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: nuevo beneficio para empleados públicos (Fuente: Archivo).

El programa ofrece tasas preferenciales con plazos de hasta 30 años y financiación de hasta el 75% del valor de la propiedad, con la posibilidad de realizar gran parte del trámite de forma online.

¿Qué prepara el Banco Nación para 2026?

Con estos resultados como base, la entidad anticipó que 2026 estará enfocado en dos grandes proyectos:

1. Digitalización integral del crédito para empresas: se busca que las pymes y empresas puedan acceder a financiamiento de forma completamente online, sin necesidad de presentarse en sucursales, similar al modelo implementado con “+Autos”.

2. Lanzamiento de una nueva Banca Digital: el banco prepara una renovación completa de su plataforma digital, que incluiría funcionalidades avanzadas de gestión financiera, inversiones y servicios personalizados mediante inteligencia artificial.

Estos anuncios se enmarcan en un contexto de recuperación del crédito bancario en Argentina, donde el sistema financiero mostró señales de reactivación tras años de contracción. Según el Banco Central, el crédito al sector privado creció un 48% en términos reales durante 2025, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles históricos previos a la crisis.

“+Autos”: financiación sin ir al banco

Otro hito fue el programa “+Autos”, que financió la compra de más de 11.300 vehículos sin necesidad de que los clientes concurran a una sucursal. A través de una red de más de 1.400 concesionarios distribuidos en todo el país, el Banco Nación alcanzó más del 20% de participación en el mercado de créditos prendarios.

Este modelo, que integra la financiación directamente en el punto de venta, representa un cambio de paradigma en la forma de acceder al crédito automotor en Argentina.

El desafío del Banco Nación para este año será mantener el ritmo de expansión del crédito en un contexto de gradual normalización económica, mientras continúa modernizando su infraestructura tecnológica para competir con los bancos privados y las nuevas fintech del mercado.