Atención deportistas: esta es la forma en la que la gelatina puede ayudar a superar lesiones como esguinces y desgarros

La recuperación de lesiones en los músculos es un desafío importante para los deportistas. La gelatina, un suplemento simple y accesible, podría ser la clave que se estaba buscando en este proceso.

Este alimento contiene los aminoácidos esenciales para la producción de colágeno, una proteína fundamental para la reparación de tejidos como tendones y ligamentos. ¡Conocé la palabra de los expertos!

Los beneficios de la gelatina para la salud musculoesquelética

El sistema musculoesquelético está compuesto por ligamentos y tendones, los cuales dependen de una matriz rica en colágeno para mantener su integridad y función, señala un artículo del sitio web Alimente El Confidencial.

Según Katie Jessop, dietista titulada MHSc en Nutrición deportiva y de alto rendimiento, "la gelatina contiene los aminoácidos necesarios para la producción de colágeno (prolina, lisina y glicina) y su ingesta mejora la capacidad del organismo para formar enlaces de colágeno en estos tejidos".

Además, el consumo de gelatina acompañado de ejercicios específicos puede estimular aún más la producción de colágeno.

La gelatina promueve la producción de colágeno. (Foto: Freepik)

Evidencia científica sobre la suplementación con gelatina

Un estudio publicado en 2017 en The American Journal of Clinical Nutrition demostró los beneficios de la suplementación con gelatina enriquecida con vitamina C antes de la actividad física intermitente.

Esta investigación concluyó que "la suplementación con cantidades crecientes de gelatina aumenta la glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina circulantes, alcanzando un máximo una hora después de la administración del suplemento".

Asimismo, se observó un aumento en la síntesis de colágeno en los participantes que consumieron 15 gramos de gelatina antes de realizar ejercicios.

Cómo incorporar la gelatina en la dieta

Además de sus beneficios para la reparación de tejidos, la gelatina también aporta minerales importantes como el calcio, magnesio y fósforo, que son esenciales para la salud ósea, señala la nota escrita por Ana Camarero.

Jaime López-Seoane, investigador del grupo ImFINE de la Universidad Politécnica de Madrid, recomienda el consumo regular de alimentos ricos en gelatina, como caldo de huesos, postres de gelatina sin sabor, pescado, piel de pollo y cortes de carne con tejido conectivo.

La gelatina es beneficiosa para la reparación de tejidos. (Foto: Freepik)

"Estos alimentos ayudan a mejorar la salud musculoesquelética y a prevenir posibles lesiones", declara López-Seoane.

Protocolo de uso de la gelatina para la recuperación de lesiones

Katie Jessop, quien también trabaja como nutricionista para el Toronto FC de la Major League Soccer (MLS), sugiere un protocolo específico para maximizar los beneficios de la gelatina.

Para la experta, el protocolo que tiene mejor efecto es el siguiente:

Utilizar 15 gramos de gelatina de calidad alimentaria comprada en el supermercado .

Disolver en jugo de naranja que contenga un mínimo de 50 mg de vitamina C.

Beber 60 minutos antes de hacer el ejercicio.



La vitamina C, presente en el jugo de naranja, es importante porque ayuda a estabilizar la gelatina y mejorar la absorción del colágeno.

Consideraciones y precauciones

Aunque la evidencia apunta a beneficios significativos, es importante considerar las dosis adecuadas.

Según López-Seoane, "existen estudios que revelan que en dosis elevadas, la gelatina puede tener un efecto inhibidor de la miogénesis, la formación de tejido muscular esquelético. Sin embargo, en dosis bajas puede estimular la reparación muscular".

Por lo tanto, es fundamental seguir las recomendaciones y consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación.