"Así de mal está la Argentina": calculó cuánto tiempo le lleva a una persona con sueldo promedio poder comprarse una casa y el resultado fue devastador

Comprar una casa es uno de los gastos más grandes que una persona puede llegar a hacer en su vida. Sin acceso al crédito hipotecario, juntar el dinero necesario para adquirir una propiedad es complicado y cada peso cuenta a la hora de cerrar el trato.

Sin embargo, esta opción es cada vez menos viable en Argentina, donde ahorrar para comprar una casa propia es algo casi imposible .

Recientemente, un video compartido por un usuario en Tik Tok demostró cuánto tiempo le llevaría a un argentino de clase media comprar una propiedad y los resultados fueron devastadores.

CUÁNTO TIEMPO DEBE AHORRAR UN ARGENTINO PARA COMPRAR UNA CASA

"Supongamos que vamos a comprar una casa común de u$s 95.000. El sueldo promedio en Argentina es $ 122.582, lo que alcanza para cubrir la canasta básica", señala el tiktoker @bambinoo_oficial al principio de su explicación. "Hoy en día serían más o menos unos u$s 400", calculó el usuario antes de que el precio del dólar blue aumentara en las últimas semanas.

"Supongamos que vivimos del aire y podemos ahorrar esos dólares: ¿ cuánto tiempo vamos a tardar hasta juntar u$s 95.000 ?", plantea en el video. Haciendo cuentas, si dividimos esa cantidad de dólares por los u$s 400 que ahorraremos cada mes, tardaríamos aproximadamente 237 meses. "Tardaríamos casi 20 años. Así de mal está la Argentina", concluyó el tiktoker.

Por otro lado, en el caso de tener un buen sueldo, que está claramente por encima del promedio, por ejemplo unos $ 450.000 , para comprar una casa de 4 ambientes, con 2 baños y cochera, nos costaría u$s 100.000. Si ahorramos todo ese sueldo tendríamos u$s 1500 cada mes y tardaríamos 5 años y medio en juntar lo necesario.

Estos cálculos fueron realizados por el usuario con la salvedad de que están enmarcados en un escenario en condiciones meramente teóricas. "Si no gastas en nada, la inflación no aumenta y el precio del dólar blue no cambia, podés ahorrar lo suficiente como para comprar tu primera casa", aclaró el usuario.

Esto despertó grandes conmociones en las redes, ya que algunos usuarios comentaron las experiencias personales en TikTok: "Mis papás llevan ahorrando desde los 20 años y recién a los 43 tenemos una casa propia", dijo un usuario. "Es mejor rentar un departamento", reflexionó otro. Además, algunas personas opinaron que lo mejor es armarse una casa con esfuerzo propio para pagarse algo más económico.