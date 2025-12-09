Alerta turistas: denuncian que este importante río de Argentina está contaminado con mercurio y cianuro y es peligroso para la salud. Foto: Tripadvisor

Para los turistas viajen al interior de Argentina, para estas vacaciones, deberán prestar especial atención a un reconocido río en donde denunciaron contaminación con mercurio y cianuro.

De esta manera, no podrán refrescarse en sus aguas, debido a la presencia de estas sustancias tóxicas que tienen graves consecuencias en la salud. Las demandas van contra una mina cercana que estaría derramando estos productos durante su producción.

Alerta turistas: denuncian que este importante río de Argentina está contaminado con mercurio y cianuro y es peligroso para la salud. Foto: Jachal No Se Toca

¿Qué está pasando en el Río Jáchal? La denuncia que genera preocupación

El Río Jáchal, un emblema natural de San Juan que atrae a miles de turistas por su belleza cordillerana y oportunidades para el ecoturismo, enfrenta una nueva crisis ambiental. Según una denuncia presentada por la Asamblea Jáchal No Se Toca, la mina Veladero –operada por la empresa canadiense Barrick Gold en asociación con Shandong Gold– habría sufrido un derrame de cianuro y mercurio a fines de octubre de 2025 .

Para “neutralizar” el cianuro, la compañía habría vertido hipoclorito de sodio (cloro) directamente en el río, una práctica que deja residuos tóxicos persistentes.

Esta no es la primera vez: la mina acumula al menos cinco derrames tóxicos documentados desde 2015, cuando un incidente masivo contaminó ríos como el Potrerillos y el Jáchal con más de un millón de litros de solución cianurada.

En esa ocasión, también se usó cloro para mitigar el daño, pero el mercurio –un metal pesado que no se degrada fácilmente– se acumuló en la cadena alimentaria, afectando peces, aves y, potencialmente, humanos.

Las graves consecuencias de la contaminación de este reconocido río

Muerte de peces : el 3 de noviembre de 2025, miles de peces (principalmente de la especie rey) aparecieron muertos en las orillas del Dique Cuesta del Viento y el Río La Palca, un afluente del Jáchal que recibe aguas de la mina. Análisis preliminares de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) descartaron la falta de oxígeno como causa, detectando, en cambio, 0,12 mg/L de cloro –una sustancia inexistente naturalmente en ríos cordilleranos– y niveles de mercurio comparables a los de 2015 (alrededor de 0,0012 mg/L o más).

Efectos en personas: algunas actividades náuticas en el dique fueron suspendidas tras reportes de manchas negras en la piel en canotistas y deportistas, como el instructor Alejandro Montaño. Expertos advierten que la exposición al mercurio puede causar problemas neurológicos, renales y dermatológicos a largo plazo, especialmente en niños y mujeres embarazadas.

La Fiscalía de Jáchal abrió una investigación por envenenamiento de aguas el 4 de noviembre de 2025 (Legajo N° MPF-JA-00734-2025), con análisis definitivos de UNCuyo pendientes para confirmar cianuro y metales pesados. Mientras tanto, la mina niega irregularidades y afirma “normalidad operativa” y exige a las autoridades locales tomar medidas.