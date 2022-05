ALERTA Hepatitis infantil: suben los casos en Brasil, Europa y Estados Unidos

La hepatitis infantil de causa desconocida que hace un mes se propaga por el mundo registra ya 47 casos sospechosos en Brasil, respecto a los 28 reportados hace una semana, informaron hoy las autoridades sanitarias.



El Ministerio de Salud brasileño recibió 58 notificaciones procedentes de 11 estados y descartó 11. La mayoría son de San Pablo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul y los chicos tienen una edad promedio de 7 años, aunque el espectro va de 8 meses de edad a 16 años : el 54% son niños y el 46% niñas.



Hepatitis grave aguda infantil: 8 preguntas y respuestas sobre el brote de causa desconocida que afecta a niños



Hepatitis aguda grave en niños: las dos posibles causas del brote según la OMS



"Todavía estamos en la fase de entender qué es esta hepatitis. El nivel de alerta es el nivel de vigilancia", le dijo el secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, Daniel Meirelles Pereira, a Folha. Los síntomas son fiebre, ictericia (piel amarillenta), dolor abdominal, vómitos, diarrea, orina oscura y heces blancas en niños con un historial saludable.



"Todavía estamos en la fase de entender qué es esta hepatitis" dicen en el Ministerio de Salud - Xinhua

Sería un cuadro típico de hepatitis , si no fuera por dos aspectos: la razón y, según el presidente del Departamento Científico de Infectología de la Sociedad Brasileña de Pediatría, Marco Aurélio Sáfadi, el mayor número de casos graves en relación a los cuadros clásicos de hepatitis infantil.



"La aparición de estos casos es intrigante porque todavía no estamos seguros" , dice Sáfadi. "Los casos han sido investigados exhaustivamente y no encuentran lo que suele estar detrás de la hepatitis. Es decir: no son los virus A, B, C, D y E y tampoco son hepatitis por intoxicación o medicación", citó Folha a Sáfadi.

Vacunación contra el Covid en Brasil, imagen de febrero de 2022 - Xinhua

EUROPA

En tanto, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) anunció hoy que se detectaron casos de hepatitis infantil de origen desconocido en España, Países Bajos, Irlanda, y Dinamarca, que se suman a los ya notificados en el Reino Unido a principios de abril.

"Las investigaciones continúan en todos los países que informan de casos. Actualmente, el origen exacto de la hepatitis sigue siendo desconocido",indicó ECDC. "A raíz de los casos notificados de hepatitis aguda de origen desconocido por la Agencia de Seguridad Sanitaria británica, se notificaron casos adicionales en niños en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y España" .

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) - EuropaPress

Respecto al origen de la enfermedad, investigadores británicos consideran que " lo más probable es que sea infeccioso debido a las características clínicas y epidemiológicas de los casos".

ESTADOS UNIDOS

Hasta hoy se reportaron 180 casos de niños con la hepatitis aguda de causa desconocida en 36 estados y territorios de Estados Unidos, indicó la última actualización de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

COVID: sospechan que una nueva variante podría estar tras misteriosa hepatitis infantil



Los 10 síntomas de la hepatitis aguda infantil que preocupan a los expertos

Bloomberg

La nueva cifra representa un incremento de 71 casos, en comparación con los 109 reportados por los CDC el 5 de mayo. La proporción de pacientes pediátricos que requirió trasplantes de hígado disminuyó de 15 a 9% desde el 5 de mayo.



El adenovirus fue detectado en casi la mitad de los niños y sigue siendo una pista importante. Se están realizando pruebas de laboratorio adicionales para analizar más estrechamente el genoma del virus y otros posibles patógenos como el SARS-CoV-2, añadieron los CDC.