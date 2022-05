Alerta COVID en Argentina: con la cuarta ola de Ómicron en marcha, este es el lugar con mayor riesgo de contagio

Hacer ejercicios en interiores es una actividad de mayor riesgo en lo que respecta a la transmisión de COVID 19 que hacerlo al aire libre , señaló el último estudio de la Universidad Técnica de Munich, publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La investigación se centró en la cantidad de partículas de aerosol exhaladas por 16 personas en reposo y otras que realizaban rutinas de entrenamientos.

"Estas pequeñas piezas de materia en el aire, que miden sólo unos pocos cientos de micrómetros de diámetro, o aproximadamente el ancho de un cabello, y están suspendidas en la niebla de nuestros pulmones, pueden transmitir el coronavirus si alguien está infectado" , explicó el profesor de biología y autor principal de la pesquisa, Henning Wackerhage.

Así, en reposo, hombres y mujeres exhalaban unas 500 partículas por minuto . Pero cuando hacían ejercicio, ese total se multiplicaba por 132, alcanzando un promedio de más de 76.000 partículas por minuto durante el ejercicio más extenuante.

"El estudio proporciona datos mecánicos para respaldar la suposición de que hacer ejercicio en interiores es una actividad de mayor riesgo en lo que respecta a la transmisión de covid-19 que hacer ejercicio al aire libre" , apuntó Linsey Marr , profesora de ingeniería civil y ambiental de Virginia Tech y experta en aerotransportado transmisión del virus, en diálogo con The New York Times.

En 2020, 54 surcoreanos desarrollaron COVID 19 después de asistir a clases de Zumba con instructores infectados que luego se lo transmitieron a familiares y conocidos. Más tarde ese año, otros 10 miembros de una clase de spinning en Hawái también impartida por un instructor contagiado, dieron positivo, al igual que otros 11 que entraron en contacto cercano con uno de los alumnos, un entrenador personal e instructor de kickboxing.

"Los científicos esperaban que la producción de aerosol de los practicantes aumentara a medida que aumentaba la intensidad. Todos respiramos más profundo y más rápido cuando hacemos más ejercicio. Pero el alcance del aumento sorprendió a los investigadores" , continuó Wackerhage.

El aumento de las emisiones de aerosoles comenzó de forma moderada a medida que los ciclistas calentaban y comenzaban a pedalear con más fuerza. Pero cuando llegaron a un umbral en el que su ejercicio se volvió notablemente más pesado , cuando una carrera se convirtió en un sprint o una clase de spinning cambió a intervalos, el aumento de las emisiones se volvió exponencial.

"Los pilotos comenzaron a respirar unas 10 veces más aire por minuto que en reposo, mientras que la cantidad de partículas por minuto aumentó más de 100 veces a medida que los pilotos se acercaban al agotamiento, variando considerablemente de persona a persona" , amplía el artículo.

El profesor de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de California, Chris Cappa, aconsejó reforzar la apertura de ventanas, "especialmente con ventiladores, a menudo pueden ser tan efectivas como los sistemas de ventilación activa".

"La buena ventilación y el intercambio de aire son una excelente manera de reducir el riesgo de transmisión. Por eso procure que estén abiertas, especialmente con ventiladores, a menudo pueden ser tan efectivas como los sistemas de ventilación activa" , insistió.