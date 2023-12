"Al Fuego Tienda de Carnes" inauguró en el corazón de Mendoza

Al Fuego Tienda de Carnes, la cadena nacional de franquicias de Carnes Premium envasadas al vacío en origen, se sigue expandiendo a lo largo y ancho del país. En la esquina de Avellaneda y Avenida Belgrano, un punto más que estratégico de la ciudad, su nuevo local abrió las puertas.

Al Fuego es un formato de tienda de cercanía, especializada en cortes vacunos y porcinos, envasados al vacío en La Pampa y complementados con productos indispensables para encender tu cocina todos los días. Basado en una experiencia de compra ágil, rápida y con productos estandarizados, de calidad continua y superlativa.

La apertura sorprendió a los vecinos del barrio de la zona con maestros asadores haciendo su arte. Generándose ese ambiente que tanto nos convoca. La Tienda se volvió un patio entre amigos que compartían la misma pasión por el buen asado.

Instalaciones para carne reposada, embutidos de elaboración propia, un sistema de entregas a domicilio y recepción de pedidos Take away, son algunos de los diferenciales del valor agregado que esta tienda ofrece. Con fuerte acento en la estética, los detalles, el interiorismo y la calidad de la atención al público. La experiencia de ir a comprar carne ya no será la misma.

Con locales en un formato sin precedentes en Mendoza, operando con gran aceptación en ciudades como Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, Al Fuego suma su primera Tienda de Carnes en la ciudad y la número 15 a nivel nacional. Renovando la esquina mencionada, la marca apunta a crecer de la mano de los mejores cortes para la parrilla y cocina.

En este marco cabe destacar que Al Fuego, con su marca insignia Carnes Pampeanas, fue elegido como ganador de la medalla de oro y una de plata por la calidad de su carne en el World Steak Challenge 2023 que tuvo lugar en Ámsterdam, Holanda. Se trata de una competencia global donde participan más de 25 países, que brinda a los productores de carne vacuna una plataforma única para evaluar la calidad del producto. Estos son los cortes que se comercializan hoy en todas las Franquicias Al Fuego.

La cultura del asado suma un aliado y sus adeptos un nuevo punto de encuentro. Un espacio donde todo lo necesario para lucirse en la parrilla, está a disposición. Los cortes premium envasados al vacío son sin dudas la estrella de esta propuesta.

Tradicional en espíritu, en el marco de las últimas tendencias en servicios al cliente, "Al Fuego Tienda de Carnes" se vuelve paso obligado cuando de asado se trata.